Aumentan ucranianos en Tijuana, frontera Estados Unidos - México

Cientos de ucranianos acampan en la frontera, en Tijuana, México, con la esperanza de solicitar asilo en Estados Unidos, una dramática alza de las llegadas apenas unos días después de que el gobierno de Estados Unidos anunciara que aceptaría hasta 100,000 ucranianos que huyen de la guerra.

Muchos de los ucranianos que escapan de la invasión rusa a su país han volado hasta la frontera entre Estados Unidos y México con la esperanza de que se les permita cruzar para reunirse con familiares o amigos estadounidenses.

Los ucranianos están repartidos entre mantas y sillas de jardín, junto a maletas atiborradas en una zona con pasto cerca del puerto de entrada internacional San Ysidro, California, Estados Unidos. Algunos duermen en tiendas de campaña y bajo lonas.

Hundreds of Ukrainians shelter in Mexico as they wait to cross U.S. border https://t.co/ykdXrUzEB0 pic.twitter.com/R1Zv4KTW9E — Reuters (@Reuters) April 4, 2022

100 ucranianos pueden cruzar diariamente de México a Estados Unidos

Voluntarios estadounidenses con chalecos neón, algunos ucranianos - estadounidenses que viajaron a Tijuana, México, después de enterarse de la llegada de los refugiados, están recopilando nombres en una lista de espera escrita a mano para realizar un seguimiento de los arribos.

Mientras unos 600 ucranianos acampan cerca de la frontera, alrededor de 500 más se hospedan en hoteles, dijo Enrique Lucero, director de Asuntos Migratorios de Tijuana, citando la lista que mantienen los voluntarios. De ellos, agregó, el 40% son niños.

Lucero dijo que alrededor de 100 ucranianos pueden cruzar la frontera hacia Estados Unidos diariamente. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) dijo que datos sobre la cantidad de ucranianos ingresando a ese país estarían disponibles en las próximas semanas.

El número de personas en la frontera suroeste sigue siendo pequeño en comparación a los más de 3.8 millones de ucranianos que han huido a países vecinos de Europa, desde la invasión el 24 de febrero.

En respuesta al éxodo, la mayor crisis de refugiados en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se comprometió la semana pasada a aceptar a unos 100,000 ucranianos.

Pero algunas familias desesperadas por irse han recurrido a viajar a través de una serie de países hasta la frontera sur, después de que se les negaran las visas estadounidenses o les dijera que esperaran en las embajadas de Estados Unidos en el extranjero.

En promedio, los ucranianos esperan alrededor de un día desde el momento en que son incluidos en la lista compilada por voluntarios hasta que pueden cruzar a Estados Unidos.