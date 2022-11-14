Zelenski acusa a tropas rusas de cometer crímenes de guerra en Jersón

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acusó el domingo a los soldados rusos de cometer crímenes de guerra y matar a civiles en el obalst de Jersón, parte del cual fue retomado por el ejército ucraniano la semana pasada tras la retirada de Rusia.

"Los investigadores ya han documentado más de 400 crímenes de guerra rusos. Se han encontrado cuerpos de civiles y militares muertos", dijo Zelenski en un discurso nocturno en video. "El ejército ruso ha dejado tras de sí la misma salvajada que hizo en otras regiones del país en las que entró".

Moscú negó que sus tropas atacaron de manera intencionada a los civiles.

Se han encontrado fosas comunes en varios lugares de Ucrania desde el comienzo de la invasión rusa, incluidos cuerpos de civiles con pruebas de tortura descubiertos en la región de Járkov y en Bucha, cerca de Kiev. Ucrania acusó a las tropas rusas de cometer los crímenes de guerra.

En octubre, una comisión de Naciones Unidas declaró que se habían cometido crímenes de guerra en Ucrania y que las fuerzas rusas eran responsables de la "gran mayoría" de las violaciones de los derechos humanos en las primeras semanas de la guerra.

Russian army left behind them the same atrocities in Kherson region as it did on other regions, - @ZelenskyyUa



Investigation has already documented about 400 war crimes, bodies of murdered civilians and soldiers are being found. pic.twitter.com/EDkzSux5bI — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 13, 2022

Retirada de Jersón

Las tropas ucranianas llegaron al centro de la región sureña de Jersón el viernes 11 de noviembre, después de que Rusia abandonó la única capital regional que había capturado desde que Moscú lanzó su invasión en febrero.

La retirada supuso el tercer gran repliegue ruso de la guerra y el primero que supone ceder una ciudad ocupada tan grande ante la gran contraofensiva ucraniana, que ha retomado partes del este y el sur.

Las empresas de servicios públicos de la región de Jersón estaban trabajando para restablecer las infraestructuras críticas dañadas y minadas por las fuerzas rusas en su huida, y la mayoría de los hogares de la ciudad seguían sin electricidad ni agua, según las autoridades regionales.

Los intercambios de artillería que aún resonaban sobre la ciudad no lograron disuadir a las multitudes de residentes jubilosos que ondeaban banderas y se abrigaban contra el frío para reunirse en la plaza principal de Jersón. La multitud trataba de captar las señales de los teléfonos móviles de las estaciones terrestres Starlink que llevan los vehículos militares ucranianos.

El gobernador regional, Yaroslav Yanushevych, dijo que las autoridades decidieron mantener el toque de queda desde las 17 horas hasta las 8 de la mañana y prohibir a la gente salir o entrar en la ciudad como medida de seguridad.

"El enemigo ha minado toda la infraestructura crítica", dijo Yanushevych a la televisión ucraniana. "Intentaremos reunirnos dentro de unos días y (entonces) abrir la ciudad".

Zelenski también advirtió a los habitantes de Jersón sobre la presencia de minas rusas. "Les pido por favor que no olviden que la situación en la región de Jersón sigue siendo muy peligrosa", advirtió.

Las autoridades locales afirmaron que la mayor parte de la ciudad carece de electricidad o agua. Yuriy Sobolevskiy, primer vicepresidente del consejo regional de Jersón, declaró a la televisión ucraniana que, aunque las autoridades están trabajando para restablecer los servicios críticos, la situación humanitaria sigue siendo "muy difícil".