Zelensky llega a Estados Unidos y se reúne con el presidente Joe Biden

El presidente de Ucrania, Volodirmir Zelensky llegó este miércoles al mediodía a Estados Unidos, donde fue recibido en el aeropuerto por la embajadora ucraniana en Washington, Oksana Markarova.

Posteriormente fue trasladado a la Casa Blanca, donde lo recibieron el presidente Joe Biden y su esposa, la primera dama, Jill Biden.

El presidente ucraniano llegó a Estados Unidos vestido con sus típicos pantalones de color verde y una sudadera con una pequeña insignia del escudo de armas de Ucrania.

Este es el primer viaje al extranjero de Zelensky desde que comenzó la guerra contra Rusia.

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Zelensky entrega reconocimiento a Biden como agradecimiento

Joe Biden y Zelensky se reunieron en la Casa Blanca, donde el mandatario estadounidense habló sobre los 300 días de guerra contra Rusia y rectificó su apoyo al pueblo ucraniano.

“Señor presidente, es bueno tenerlo de vuelta. Es un honor estar a su lado en la defensa unida contra lo que es una guerra brutal librada por Putin”, indicó Joe Biden.

En su mensaje, Biden añadió que “es difícil de creer, 300 días pasando por esto y Putin ha emprendido un asalto brutal contra el derecho de los ucranianos a existir como nación y el ataque contra el pueblo ucraniano inocente sin más motivo que intimidar”.

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Por su parte, Volodimir Zelensky, entregó el premio al héroe ucraniano a Joe Biden como agradecimiento por el apoyo que ha recibido su país durante la guerra.

El presidente ucraniano le entregó a Biden el premio que, explicó, le mandó un capitán del ejército ucraniano que lucha en la región de Donbas.

“Un tipo que es realmente un héroe, un verdadero capitán y me pidió que entregara su premio el presidente Biden. Él es muy valiente y dijo dáselo al muy valiente presidente, y yo te lo quiero dar, esa es una cruz por mérito militar”, dijo Zelensky.