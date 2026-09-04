“Usó el influyentismo": Hermana de Ulises Lara denuncia persecución judicial y tráfico de influencias desde la Fiscalía CDMX

El extitular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara López, fue señalado directamente por su propia hermana, Hilda Lara Guadian, de orquestar una acusación penal fabricada en su contra para despojarla de un inmueble en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En entrevista para la revista Proceso, la afectada detalló que la vivienda, ubicada en la colonia Acueducto de Guadalupe, fue adquirida legalmente en junio de 2013 mediante un crédito del Infonavit y formalizada ante notario público con el consentimiento de su padre. Sin embargo, años después, su hermano habría utilizado su peso institucional y la red de influencias en el aparato de justicia local para impulsar una demanda por despojo, retorciendo el sistema legal a su favor pese a que el negocio inmobiliario fue legítimo.

¡ABUSO DE PODER! Acusan a @UlisesLaraLopez de fabricar delito para despojar a su hermana



Hilda Lara denunció que su hermano, el exfiscal Ulises Lara, usó el aparato de la @FiscaliaCDMX para fabricarle un delito de despojo y quitarle su casa en la alcaldía Gustavo A. Madero.… pic.twitter.com/stOdMakdkH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

A pesar de que la defensa presentó las escrituras correspondientes y de que diversos tribunales federales determinaron otorgar amparos definitivos tras comprobar la inexistencia del delito y la prescripción de la acción penal, la persecución continúa. Hilda Lara denunció que la presión institucional impulsada por la estructura heredada por el exfuncionario mantiene bloqueado el goce de su propiedad. El caso expone cómo los recursos del Estado y el tráfico de influencias son utilizados para resolver disputas familiares de índole patrimonial, dejando en indefensión a los ciudadanos frente al uso faccioso de las instituciones de procuración de justicia.