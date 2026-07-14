Ulises Lara deja el cargo como vocero de la FGR

Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), dejó su cargo este martes 14 de julio de 2026 por motivos personales, de acuerdo con fuentes de la fiscalía consultadas por Azteca Noticias.

El ahora ex funcionario era Fiscal Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR. Hasta ahora se desconoce si ocupará algún otro cargo en la institución de procuración de justicia.

Ulises Lara ocupó su cargo solo unos meses

Como parte de una serie de nombramientos realizados por Ernestina Godoy Ramos, titular de la FGR, el 6 de enero de este año se dio a conocer que Ulises Lara López, quien había trabajado antes en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se sumaría a la FGR.

Ulises Lara López fue nombrado como titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, cargo que fue hecho de manera oficial en el comunicado FGR 007/26, pero su tiempo en este solo duró unos meses tras su salida hoy.

¿Quién es Ulises Lara, exvocero de la FGR?

Ulises Lara López asumió el 10 de enero de 2024 el cargo como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), tal como lo establece la Ley Orgánica de la Institución, tras la salida de Ernestina Godoy, quien después se convirtió en titular de la FGR.

Es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y tiene un doctorado en Derecho por la Universidad Ejecutiva del Estado de México.

Cursó un Diplomado en Políticas Públicas y Gestión Pública Local por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y otro Diplomado en Educación Superior por la Universidad Autónoma de México (UAM).

Presume una Maestría en Dirección y Gestión Pública Municipal, por la Universidad Carlos III España, y otra Maestría en Gobierno y Asunto Públicos, por la propia Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM; así como una especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales.

¿Quién ocupará el lugar de Ulises Lara tras dejar la FGR?

Hasta ahora no se ha mencionado ningún nombre de la persona que posiblemente podría ocupar el lugar que tenía Ulises Lara en la FGR cuando fue nombrado como vocero en enero de 2026.

Lo que viene ahora es un proceso en el que se turne una lista de posible perfiles de aspirantes o propuestas para tomar el cargo que venía ocupando.

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