La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó este viernes la Alerta Roja en seis alcaldías de la CDMX debido al pronóstico de lluvias fuertes y persistentes para la tarde y noche de este 27 de noviembre, condiciones que se prevé se extiendan hasta la madrugada del sábado 28 de noviembre.

Las alcaldías bajo Alerta Roja hoy 27 de noviembre

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

Xochimilco

Se activa Alerta Roja por pronóstico de lluvias fuertes para la tarde y noche del viernes 27/11/2026 y la madrugada del sábado 28/11/2026 en las demarcaciones de @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/IiWdUCU4ac — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 27, 2026

En estas zonas del sur y poniente de la capital se prevén acumulaciones de lluvia de consideración, lo que eleva el riesgo de encharcamientos, corrientes de agua en vialidades con pendientes, caída de ramas o árboles, y reblandecimiento del terreno en zonas de ladera.

Por su parte, otras seis demarcaciones se mantienen en Alerta Naranja por lluvias moderadas a fuertes:

Coyoacán

Iztapalapa

Tláhuac

Benito Juárez

Miguel Hidalgo

Gustavo A. Madero

En el resto de las demarcaciones de la capital se mantiene la vigilancia bajo Alerta Amarilla por precipitaciones dispersas.

Recomendaciones de Protección Civil ante las lluvias

Las autoridades capitalinas exhortan a la población a tomar las siguientes precauciones:

Evitar transitar por zonas inundadas o con corrientes de agua rápidas; la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos.

o con corrientes de agua rápidas; la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos. Mantener coladeras y desagües libres de basura para evitar obstrucciones en el drenaje.

para evitar obstrucciones en el drenaje. Apartarse de bardas, árboles, postes o cables de electricidad que puedan debilitarse por el viento o el reblandecimiento del suelo.

de electricidad que puedan debilitarse por el viento o el reblandecimiento del suelo. Conducir con extrema precaución , encender luces y mantener una distancia de frenado segura.

, encender luces y mantener una distancia de frenado segura. Reportar cualquier emergencia, inundación o caída de árboles al 911 o a los teléfonos de Locatel y Protección Civil.

Efectos de la primera Tormenta Invernal en la CDMX

Esta situación de lluvias intensas y ambiente marcadamente frío en la Ciudad de México se deriva de la entrada de la primera tormenta invernal de la temporada en interacción con la masa de aire ártico del frente frío número 8.

A nivel nacional, este sistema invernal ha generado un drástico descenso térmico, lluvias torrenciales y caída de nieve o aguanieve en zonas montañosas del occidente y centro del país.

Para el Valle de México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil alertaron que durante la noche de este viernes y la madrugada del sábado las bajas temperaturas propiciarán la caída de nieve o aguanieve en zonas elevadas por encima de los 2,800 metros sobre el nivel del mar (msnm), afectando directamente las partes altas de Tlalpan (como el Ajusco), Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y el Estado de México. Se espera que el termómetro descienda hasta los 4 grados en zonas urbanas y por debajo de los 0 grados en las serranías de la capital.