Al finalizar la semana, muchas familias salen a las carreteras para escapar de la rutina y viajar a diferentes destinos, por eso es importante consultar qué pasa en las autopistas más importantes de México, hoy 20 de noviembre de 2026.
Con datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y por la Guardia Nacional, te mostramos las últimas actualizaciones de este viernes.
Estado de las carreteras en vivo HOY
Restablecen la circulación en la autopista Querétaro-Irapuato
Un choque entre tracto camiones provocó que cerraran la autopista Querétaro-Irapuato, a la altura del kilómetro 29.
Por este percance se registró un derrame de diésel, pero después del trabajo de equipos de emergencia, la circulación se restableció, con reducción de carriles.
Cierres parciales en carreteras de San Luis Potosí y Edomex
Un accidente provocó el cierre parcial de la carretera San Luis Potosí-Matehuala, a la altura del kilómetro 041+500, perteneciente al municipio Soledad de Graciano, en San Luis Potosí.
Mientras que en el Estado de México, otro percance mantiene un cierre parcial en el kilómetro 049+700, de la carretera Pachuca-Tuxpan, a la altura de la localidad Venta de Cruz.
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