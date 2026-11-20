Al finalizar la semana, muchas familias salen a las carreteras para escapar de la rutina y viajar a diferentes destinos, por eso es importante consultar qué pasa en las autopistas más importantes de México, hoy 20 de noviembre de 2026.

Con datos confirmados por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE), y por la Guardia Nacional, te mostramos las últimas actualizaciones de este viernes.