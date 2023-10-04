Últimas noticias de hoy: Revelan sedes del Mundial de futbol de 2030

Fuerza Informativa Azteca (FIA) tiene las últimas noticias de hoy este miércoles 04 de octubre de 2023, para que estés al tanto de lo sucedido en México y el mundo. Lo más relevante comienza en América, porque los partidos inaugurales del Mundial de Futbol de 2023 se disputarán en tres países de Sudamérica.

Además, la Academia Sueca de Ciencias reveló a los ganadores del Premio Nobel de Química 2023. Mientras que en Estados Unidos, hoy sonará la alerta de la FEMA en algunos dispositivos móviles.

Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030

Este miércoles 04 de octubre de 2023, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) reveló que Argentina, Uruguay y Paraguay serán los países sede para los partidos inaugurales del Mundial Centenario de 2030, mientras que el resto de encuentros se disputarán en Marruecos, España y Portugal.

Brindan Premio Nobel de Química 2023 a descubridores de puntos cuánticos; ¿qué son?

La Real Academia Sueca de Ciencias otorgó el Premio Nobel de Química 2023 a los investigadores Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus y Alexei I. Ekimov por su trabajo en el descubrimiento y síntesis de los puntos cuánticos.

¿Por qué sonará la alarma de algunos celulares hoy a las 2:20 y qué hacer?

Este 04 de octubre de 2023, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, por sus siglas en inglés) realizará una prueba del Sistema Nacional de Alertas Inalámbricas de Emergencia (WEA) que llegará a algunos celulares.

VIDEO: Sandra Cuevas es agredida por comerciantes de la Central de Abasto

En el marco de su recorrido por Iztapalapa, la alcaldesa con licencia Sandra Cuevas fue agredida por comerciantes en la Central de Abasto. Aparentemente, llegó al lugar sin previo aviso a tratar de hacer un acto proselitista y provocó el enojo de algunos comerciantes.

Vinculan a proceso a Carmen “N”, suegra de Montserrat Juárez, por presunto feminicidio

Durante la mañana de este miércoles 4 de octubre, fue vinculada a proceso Carmen “N”, madre de Sean, principal sospechoso en el feminicidio de su pareja, Montserrat Juárez. La suegra fue acusada de feminicidio por presuntamente haber auxiliado a los coautores.

Carmen, suegra de Montserrat Juárez, ya fue presentada ante un juez de control del @PJCDMX acusada de #feminicidio al auxiliar a los coautores.



La #audiencia comenzó hace unos minutos en los juzgados de oralidad de la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. pic.twitter.com/NqU5WVFMKf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Alcaldes de Guadalajara y Zapopan son denunciados ante la FGR por supuesto desfalco de 300 mdp

El regidor de Zapopan, Alejandro Puerto, denunció al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, así como al de Zapopan, Juan José Frangie ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desfalco de 300 millones de pesos del erario municipal.