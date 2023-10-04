Alcaldes de Guadalajara y Zapopan son denunciados ante la FGR por supuesto desfalco

El regidor de Zapopan, Alejandro Puerto, denunció al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, así como al de Zapopan, Juan José Frangie ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el presunto desfalco de 300 millones de pesos del erario municipal.

Así lo dio a conocer a través de una publicación en su cuenta de Facebook:

"Me encuentro en la Ciudad de México, afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República, a presentar nuevas denuncias para esclarecer los hechos en torno al depósito de 300 millones de pesos que hicieron Pablo Lemus y Juan José Frangie en el banco Accendo", dijo Alejandro Puerto el pasado lunes 2 de octubre.

¿Qué pasó entre el banco Accendo y los alcaldes de Zapopan y Guadalajara?

De acuerdo con el funcionario, el banco Accendo está en proceso de liquidación y también está denunciado por fraude en perjuicio del erario público del municipio de Zapopan. Esto porque al banco Accendo le retiraron los permisos para operar como banca múltiple en septiembre de 2021 y entró en proceso de liquidación, aunque hay al menos 303 millones de pesos que, dijo, es probable que no se recuperen.

Asimismo, destacó que los alcaldes sabían que Accendo no cumplía con los requisitos para funcionar como banco para invertir recursos públicos y no tenía oficinas abiertas al público; sin embargo, aun así decidieron "defraudar al ayuntamiento" y perder el dinero.

Los 300 millones de pesos, de acuerdo con Alejandro Puerto, no se reportan en los estados financieros. Cabe destacar que esto supuestamente ocurrió cuando Juan José Frangie era jefe de Gabinete de Pablo Lemus.

Esto no lo verás en los medios de comunicación. Aquí el motivo del enojo de @JuanJoseFrangie. Exhibimos una inversión ilegal que hizo el @ZapopanGob por 300 MDP cuando él era Jefe de Gabinete de @PabloLemusN con el banco Accendo y que no se reporta en los estados financieros. pic.twitter.com/Un54q9QZRj — Alejandro Puerto (@ea_puerto) July 20, 2023

Juan José Frangie rechaza que el desvío de 300 millones de pesos ocurrió en su administración

Por su parte, Juan José Frangie ha asegurado en diversas ocasiones que el desvío de recursos no ocurrió en su administración, sino en la anterior.

Cabe destacar que la denuncia de Puerto también incluye a la tesorera Adriana Romo López, pues afirma que no alertó que Accendo no cumplía con las condiciones para invertir dinero.