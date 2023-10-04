Argentina, Uruguay y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del Mundial 2030

¡El Mundial de 2030 ya tiene sede de los partidos inaugurales! El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró en sus redes sociales que Argentina, Paraguay y Uruguay serán las ciudades donde se disputen los primeros partidos de la justa mundialista.

"Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició. ¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario"!, escribió el funcionario en sus redes sociales.

La sede de todo el Mundial de 2030 aún no está confirmada; sin embargo, ya se sabe que los primeros juegos tendrán su lugar en Sudamérica, como un homenaje a la primera edición que se disputó en Uruguay, hace 100 años, de acuerdo con los mandatarios en Conmebol.

Creímos en Grande. El Mundial Centenario 2030 comienza donde todo se inició.



¡Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes de los partidos inaugurales del #MundialCentenario 🏆 — Alejandro Domínguez (@agdws) October 4, 2023

Argentina celebra tener partido inaugural en el Mundial 2023

Por otro lado, el presidente de la Asociación Argentina de Futbol, Claudio Fabián "Chiqui" Tapia, festejó el que su país reciba un partido inaugural del Mundial en el 2030, pues a través de sus redes sociales, compartió el orgullo por albergar la máxima justa de futbol de nueva cuenta en Sudamérica.

"Nuestro país tendrá el orgullo de albergar el partido inaugural de Argentina en el 2030 ¡Nos unimos a esta celebración mundialista!", escribió "Chiqui" Tapia en sus redes sociales, quien ha sido uno de los principales impulsores de que el Mundial vuelva a su país de alguna forma.

Presidente de Uruguay celebra que el Mundial regrese a su país

Por otro lado, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, mencionó que duelo inicial del torneo para su selección se disputará en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, donde se jugó el primer mundial de la historia en 1930.

"¡Uruguayos campeones! 100 años después, Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del Mundial Centenario 2030. ¡Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol! ¡Gracias!", escribió el mandatario uruguayo en sus redes sociales.

"Uruguayos campeones”! 100 años después Uruguay y nuestro Centenario estarán el centro de las miradas del mundo para vivir la inauguración del #MundialCentenario 2030 . Este reconocimiento hace justicia con aquellos pioneros que construyeron la historia del fútbol! Gracias! — Luis Lacalle Pou (@LuisLacallePou) October 4, 2023

Medios en Europa confirman que el Mundial se celebrará en España, Portugal y Marruecos

De forma simultánea, en España confirmaron que la FIFA ha concedido el Mundial de 2030 para realizarse en las sedes de Portugal, Marruecos y la propia España, por lo que el Mundial de 2030 tendría partidos en seis países distintos.