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¡El Mundial de 2030 se jugará en España, Portugal y Marruecos!

¡Ya es oficial! El Mundial de 2030 se disputará en Europa y serán España, Portugal y Marruecos los países que organicen toda la justa mundialista.

España, Portugal y Marruecos serán las sedes del Mundial de 2030
España, Portugal y Marruecos serán las sedes del Mundial de 2030|Getty Images

Escrito por: Carlos Alberto Pérez

El Mundial de 2030 ya tiene sedes oficiales. Este miércoles 4 de octubre, la FIFA confirmó que la justa mundialista se disputará en España, Portugal y Marruecos, candidatura ganadora al ser la única presentada ante el Consejo, por lo que Europa será el continente que suceda a la Copa del Mundo que se organiza en Norteamérica.

Por otro lado, los partidos inaugurales de esta justa se realizarán en Uruguay, Argentina y Paraguay, como un homenaje a los 100 años del Mundial de Futbol que inició en Sudamérica, motivo por el que esta edición también será conocida como Mundial Centenario.

"La Copa Mundial de la FIFA unirá tres continentes y seis países", informó en la FIFA en el comunicado, pues luego de los juegos iniciales en Sudamérica, el campeonato se traslada a la península ibérica y África, para continuar con el resto del certamen, por lo que en total, el Mundial de 2030 se jugará en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Marruecos y Portugal.

El Mundial de 2030 se disputará en seis países de tres continentes

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aseguró que en el 2030 tendrán una "huella global única" por la unión de tres continentes distintos, pues marcó esta decisión bajo la frase de que "en un mundo dividido, la FIFA y el fútbol se están uniendo".

Estas decisiones se tomaron por unanimidad y se llegó a la conclusión de que el grueso del Mundial se dispute en España, Portugal y Marruecos, mientras que los países sudamericanos recibirán la ceremonia de inauguración y los tres primeros partidos de sus respectivas selecciones.

"Como resultado, habrá una celebración en Sudamérica y tres países sudamericanos (Uruguay, Argentina y Paraguay) organizarán cada uno un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2030. El primero de estos tres partidos, por supuesto, se jugará en el estadio, donde empezó todo, en el mítico Estadio Centenario de Montevideo".