VIDEO: Sandra Cuevas es agredida por comerciantes de la Central de Abasto

En el marco de su recorrido por Iztapalapa, antes liderada por Clara Brugada, Sandra Cuevas fue agredida por comerciantes en la Central de Abasto. Aparentemente, llegó al lugar sin previo aviso a tratar de hacer un acto proselitista y provocó el enojo de algunos comerciantes.

Desde las primeras de este miércoles 4 de octubre, la alcaldesa de Cuauhtémoc, con licencia, avisó que visitaría "algunos de sus lugares teniendo diversas actividades; haciendo equipo con las 16 alcaldías para construir juntos la Nueva Capital".

Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular algunos videos donde se ve a la aspirante candidata por la jefatura de Gobierno de la CDMX, siendo agredida por un grupo de comerciantes de la Central de Abasto, pues intentaron voltear la cuatrimoto donde se desplazaba. La reacción de Cuevas fue ponerse a la defensiva e incluso gritar: ¡No me voy a ir!".

#VIDEO | @SandraCuevas_ es agredida por comerciantes de la Central de Abastos.



Se encontraba recorriendo #Iztapalapa cuando fue interceptada por comerciantes.https://t.co/kfN0A1sOXI pic.twitter.com/FUK0g86U30 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Administradora del fideicomiso de la Central de Abasto intercepta a Sandra Cuevas

"¿Quieres que vaya a hacerte un desmadre a tu acaldía?" le dijo la administradora del fideicomiso de la Central de Abasto en Iztapalapa, Marcela Villegas Silva, antes de ser violentados por un grupo de personas.

Comentó que era necesario contar con un permiso para ingresar al fideicomiso; sin embargo, Sandra Cuevas le comentó que no era la manera de dirigirse a nadie, pues aseguró que le gritaron y dijeron groserías.

Posteriormente, la cuenta oficial de la Central de Abasto en la capital emitió un comunicado donde afirmaron que: "Cualquier acción de propaganda política, al interior de la CEDA, como la realizada esta mañana por la señora Sandra Cuevas, debe contar con la autorización por la Administración General del FICEDA (...)".

Clara Brugada contesta a agresión de Sandra Cuevas en la Central de Abasto

Por su parte, la exalcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, refirió que desde el pasado 16 de septiembre solicitó licencia, por lo que ya no le corresponde otorgar permisos para usar la vía pública.

Estimada @SandraCuevas_, desde el 16 de septiembre solicité licencia como alcaldesa y no me corresponde otorgar permisos para usar la vía pública. No te preocupes, en los gobiernos de #Morena se garantiza la libre manifestación de ideas, a diferencia de #Cuauhtémoc y otras… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) October 4, 2023

Aunado a ello, el presidente de Morena en la CDMX, Sebastián Ramírez Mendoza, rechazó la "incursión violenta" que hizo Sandra Cuevas.

Sandra Cuevas obtiene licencia temporal por 16 días

Fue el pasado 3 de octubre cuando la licencia de Sandra Cuevas fue aprobada por el Congreso de la capital, por lo que tendrá 16 días para recorrer diversos puntos. De acuerdo con esto, confirmó que sería a partir de las 6:00 horas de este miércoles cuando inicie su jornada de posicionamiento por las 16 alcaldías que comprenden la CDMX.