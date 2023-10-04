Vinculan a proceso a Carmen “N”, suegra de Montserrat Juárez, por presunto feminicidio

Durante la mañana de este miércoles 4 de octubre, fue vinculada a proceso Carmen "N", madre de Sean, principal sospechoso en el feminicidio de su pareja, Montserrat Juárez. La suegra fue acusada de feminicidio por presuntamente haber auxiliado a los coautores.

El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México (CDMX), además de que ordenó tres meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.

Carmen presuntamente es cómplice de su hijo, Sean Alejandro, y de su esposo, César, quienes también están vinculados a proceso con prisión preventiva oficiosa en el Reclusorio Norte por el asesinato de la joven de 25 años de edad.

Agentes de la @PDI_FGJCDMX detuvieron a Carmen ‘N’, madre de Sean ‘N’, pareja de Montserrat Juárez, la joven víctima de #feminicidio en la colonia Anáhuac de la #CDMX.



Por este hecho, la @FiscaliaCDMX también abrió una investigación interna contra agentes de #MinisterioPúblico… pic.twitter.com/U9CQ3DDcVc — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2023

Familia de Sean "N" está vinculada a proceso por el presunto feminicidio de Montserrat Juárez

Apenas el martes 3 de octubre habían girado la orden de aprehensión en contra de Carmen "N" y efectuado su captura, quien es señalada por haber participado en el presunto feminicidio de Montserrat Juárez, junto a su hijo, Sean, y su esposo, César, quienes ya se encuentran presos y también vinculados a proceso.

Cabe resaltar que Carmen aparece en un video grabado en la Unidad Habitacional Lago de Chalco, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo antes del feminicidio, donde se le puede observar junto a Montserrat, quien está bajando las escaleras con mucha dificultad.

De igual forma, se dio a conocer otro video momentos después de que bajaran el cuerpo de la joven por las escaleras, donde llega a su domicilio por un breve instante y se retira.

Policías implicados también son investigados por la FGJ

Por otro lado, la FGJ de la Ciudad de México obtuvo órdenes de aprehensión en contra del policía preventivo, Fredy, y el policía auxiliar, René, ambos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), acusados del delito de retardo en la justicia, pues ambos habrían ayudado a sacar el cuerpo de Montserrat Juárez del departamento.

Según las investigaciones, Fredy habría contactado con la agencia funeraria que llevaría a cabo la cremación a cambio de dinero; además de mentir en su parte informativa al señalar que sí había informado al ministerio público; además de haber mostrado a un supuesto médico que extendió el certificado de defunción.

