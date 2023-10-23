Últimas noticias de hoy: Tormenta tropical “Norma” llega a Sinaloa
El paso de la tormenta tropical “Norma” en Sinaloa dejó tres personas muertas y 200 árboles derribados; más últimas noticias de hoy en Fuerza Informativa Azteca
Este lunes 23 de octubre de 2023, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te trae las últimas noticias de hoy, para que estés al tanto de lo que pasa en México y el Mundo. Lo más relevante inicia en Sinaloa, donde llegó la tormenta tropical “Norma”.
Mientras que Xóchitl Gálvez sufrió un incidente al caerse de una silla durante un evento en la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Además, las autoridades de Irán revelaron el móvil tras el asesinato del director de cine Dariush Mehrjui.
- “Norma” toca tierra en Sinaloa, hay tres personas muertas
La tormenta tropical “Norma” tocó tierra este lunes en el estado de Sinaloa, en específico por el municipio de Navolato. Hasta el momento, el fenómeno ha dejado un saldo de tres personas muertas y 200 árboles caídos.
- Xóchitl Gálvez explica por qué se cayó de la silla en evento de Lía Limón
Xóchitl Gálvez sufrió un incidente al caerse de una silla durante un evento de Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón en la CDMX. La representante del Frente Amplio por México estaba por tomar asiento, pero se fue de lado, con lo cual otros asistentes como Jesús Zambrano, presidente del PRD, le ayudaron.
¡Bajan! ⬇️@XochitlGalvez explica por qué se cayó de la silla en evento de Lía Limón.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023
La #candidata presidencial reaccionó con #risa y después aplaudió.https://t.co/UuBS2fG1qg pic.twitter.com/vs20AbgH72
- Por una deuda, jardinero asesina a puñaladas a director de cine iraní
Dariush Mehrjui, director de cine de origen iraní, fue asesinado junto a su esposa, Vahideh Mohammadifar, el pasado sábado 14 de octubre y las autoridades locales señalaron al jardinero del cineasta por el crimen.
Toma #chocolate y paga lo que debes 😳— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 23, 2023
Por una #deuda, jardinero asesina a puñaladas a #director de cine iraní.
También mataron a la esposa de la #víctima.https://t.co/se6T9HYq2S pic.twitter.com/vqSVvtHL76
- Samuel García pide licencia como gobernador de Nuevo León, va por la Presidencia
Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, pidió al Congreso del Estado la aprobación de la licencia por seis meses para separarse del cargo para así contender como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en las elecciones 2024.
- Ataque armado contra hermano del alcalde de Tacámbaro, Michoacán deja 5 muertos
La mañana de este lunes 23 de octubre se reportó un enfrentamiento a balazos en la cabecera municipal de Tacámbaro, Michoacán en el que delincuentes habrían atacado al hermano del alcalde Artemio Moriya Sánchez, quien resultó lesionado, sin embargo, sus escoltas repelieron el ataque.