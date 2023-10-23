Samuel García pide licencia como gobernador de Nuevo León, va por la Presidencia

Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León, solicitó, a través de la Consejería Jurídica y en carácter de urgente al Congreso del Estado, la aprobación de la licencia por seis meses para separarse del cargo y contender como candidato de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República en las elecciones dl 2024.

A través de una carta que empezó a circular en redes sociales y que se atribuye al mandatario se informa que en su cargo quedará como encargado del despacho del Ejecutivo Javier Navarro.

La Consejería Jurídica del Estado entregó en la Oficialía de Partes del Congreso la solicitud de Samuel García y ésta fue firmada y sellada a las 9:59 horas.

Cabe mencionar que la carta es la evidencia de lo que se ha anunciado, sin embargo, el mandatario de Nuevo León nada publicó hasta las 10:30 horas sobre este tema en sus redes sociales en donde es muy activo.

Incluso esta mañana difundió algunos de los avances de su gira por Japón.

"Nuestra gira por Japón fue para trabajar y trabajar. Nos reunimos con empresas automotrices LÍDERES que están muy interesadas en el Momento de Nuevo León: Nissan, Mazda y Toyota. Y cerramos con broche de oro con Kawasaki que se une a nuestro BOOM ECONÓMICO con una inversión de 200 MDP para su planta en Salinas Victoria".

Más tarde posteó otro mensaje: "Regresamos de nuestra gira en China con una inversión de 5 billones de dólares y 7,000 nuevos empleos para nuestro estado con la llegada de las empresas LGMG, Huaxing y Zeji Group", escribió en Facebook esta mañana.

Pero nada sobre la solicitud de licencia al cargo como gobernador constitucional de Nuevo Léon.

¿Qué dice la carta de Samuel García para solicitar licencia?

la carta enviada por el mandatario al Congreso dice: “Pongo a su conocimiento de la intención del suscrito de participar en el proceso electoral 2023-2024, y poder competir para el puesto de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

“Ahora bien, para llevar a cabo lo anterior, la Constitución Federal en su artículo 82, fracción VI requiere que no desempeñe el puesto de gobernador y que me separe del cargo seis meses antes del día de la elección. En virtud de lo anterior solicito se turne mi solicitud con carácter de urgente y se determine lo conducente a la separación solicitada mediante la figura de la licencia temporal por seis meses, los cuales se deberán de computar antes del día de la elección presidencial”, precisa el documento que circula.

Asimismo, el gobernador señala que una vez siendo aprobada la licencia, en su lugar quedaría como encargado el Secretario General de Gobierno, que en este caso sería Javier Navarro Velasco.

“Debo de manifestar que desde este momento le informo que el Secretario General de Gobierno se quedaría encargado del despacho por ministerio de Ley, de conformidad con el artículo 121 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, con el objetivo de darle continuidad a un ejercicio democrático ya avalado por la ciudadanía.

“Así mismo, señalo que a partir de tal fecha quedaría sin goce de sueldo y se dará aviso a la Secretaria de Administración para que proceda con los trámites correspondientes”, agrega.

“Pongo del conocimiento al intención del suscrito de participar en el proceso 2023-2024 y poder competir por el puesto de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, finaliza.