“Norma” vuelve a tocar tierra; ahora llega a Sinaloa como depresión tropical y deja 3 muertos

La depresión tropical "Norma" tocó tierra en el estado de Sinaloa la mañana de este lunes 23 de octubre, al entrar por las costas del municipio de Navolato. El sábado pasado también había tocado tierra en México, pero como huracán categoría 1 en Baja California Sur.

La llegada del ciclón a Sinaloa dejó un saldo de tres muertos. Además, sus vientos y lluvias causaron la caída de más de 200 árboles, así como daños en viviendas, informaron autoridades de Protección Civil.

El fenómeno natural "Norma" tocó tierra en el municipio de Elota, donde un taxista fue arrastrado por la fuerte corriente de un arroyo y falleció.

Mientras que en Juan José Ríos, Guasave, un niño de 3 años, murió por una descarga eléctrica en su vivienda, además, en Mazatlán un hombre fue arrastrado por la corriente de un canal desde el sábado y localizado esta misma mañana, reveló la dependencia.

Además, en Ahome, más de 200 árboles se cayeron por las lluvias y las ráfagas de viento, en tanto que, en Navolato, se quedaron sin energía eléctrica.

Roy Navarrete Cuevas, director de Protección Civil en Sinaloa refirió: "En Elota tuvimos un taxista arrastrado por un arroyo, lamentablemente falleció, si, y el niño que falleció en Juan José Ríos, tuvo un accidente dentro de su casa, por temas eléctricos, tuvo una descarga eléctrica y falleció".

El encargado de la dependencia estatal, mencionó que las lluvias continuarán lo que resta del día, sobre todo en la parte céntrica del estado.

"Tocó tierra a las 3:30 de la mañana, acá por Altata, Navolato, entró cómo depresión tropical, no ha dejado de llover y siguen los pronósticos de lluvias aquí en el centro y centro norte", dijo el funcionario.

Añadió que ante los encharcamientos e inundaciones en diferentes partes del estado, más de 600 personas fueron evacuadas y se encuentran en albergues, la mayoría en Ahome, Navolato y Culiacán.

Sin transporte público en Culiacán

Ante las lluvias registradas en Sinaloa, por el fenómeno natural "Norma", el servicio del transporte público urbano está volviendo a la actividad en Ahome y Mazatlán, sin embargo, con pocas unidades, dio a conocer la dirección de vialidad y transporte.

La dependencia informó que en Culiacán, por ahora el servicio está suspendido, pues hay muchos arroyos y encharcamientos que impiden que los camiones puedan circular con normalidad.

Además, las lluvias continuarán en la capital del estado, por lo que la gente no requiere de este servicio en este momento, aseguró el encargado de la dependencia.

Miguel Loaiza Pérez, director de Vialidad y Transporte indicó que "la situación está en Culiacán por el tema de las lluvias, sigue las lluvias, se acerca hacia allá el mal tiempo, y no hay más que dos o tres unidades circulando".

Mujer es arrastrada por ola en Mazatlán

Por otro lado, lo que comenzó como un rato agradable por poco termina en tragedia y es que un grupo de turistas disfrutaban del fuerte oleaje en el malecón de Mazatlán cuando una ola arrastró a una mujer.

Los hechos quedaron captados en cámara, y muestra el momento exacto en el que la mujer cae desde al menos 4 metros y es golpeada por una ola más cuando ya se encontraba en la arena.

El resto de turistas que estaban en esa zona bajaron a auxiliarla, y por fortuna lograron sacarla antes de que esta fuera jalada por las olas mar adentro.

SAT cierra oficinas por "Norma"

En tanto, el Servicio de Administración Tributario (SAT) informó que debido a la depresión tropical "Norma", cerrarán los Módulos de Servicios Tributarios ubicados en Guamúchil, Guasave y Los Mochis.

Además, suspenderán servicio en la Oficina de Atención en Culiacán, a partir de hoy y hasta nuevo aviso.