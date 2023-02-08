Llega apoyo a Turquía y Siria, últimas noticias de México y el mundo

Fuerza Informativa Azteca te ofrece las últimas noticias de México y el mundo para este hoy 8 de febrero de 2023, entre estas destacan: aterriza el avión con ayuda humanitaria de México a Turquía y Siria tras los sismos.

Aterriza avión con ayuda humanitaria

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio conocer que ya aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para brindar ayuda humanitaria a Turquía, uno de los países azotados por el terremoto, al igual que Siria.

Balacera entre agentes federales y delincuentes en Monterrey

Cuando iban a ejecutar una orden de aprehensión, agentes federales de investigación fueron atacados a balazos en la colonia Pablo González en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se reportaron la tarde del martes en las calles Bernabé González y Nabor Camargo en la colonia referida de Monterrey.

París presentó los pictogramas para los Juegos Olímpicos 2024

Con miras a los Juegos Olímpicos 2024, París, ciudad sede de las olimpiadas, presentó este miércoles 8 de febrero el diseño de los nuevos pictogramas de deportes, los cuales serán la nueva identidad visual. Asimismo, destaca que cada uno de los 62 pictogramas de los deportes servirán como una “insignia de honor”.

Juez niega libertad anticipada a Benjamín Arellano Félix

El juez estadunidense, Larry Alan Burns, rechazó la libertad anticipada por razones humanitarias que solicitó el narcotraficante Benjamín Arellano Félix, quien purga una condena de 25 años de prisión en la Unión Americana.

Juicio Genaro García Luna

En la audiencia del juicio de Genaro García Luna, de este miércoles 8 de febrero de 2023, en la Corte de Distrito Este de Nueva York, se discutió la programación para los próximos días. Los fiscales podrían terminar de llamar a los testigos el lunes, según lo manifestaron en la corte neoyorquina.

Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano

La Cámara de Diputados aprobó con 263 votos a favor y 26 en contra se aprobó la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

FGR reactiva investigación del caso Nochixtlán

La Fiscalía General de la República (FGR) reactiva la investigación del caso Nochixtlán, Oaxaca, y consigue 6 órdenes de aprehensión y 5 vinculaciones a proceso en contra de exmandos policíacos que el 19 de junio de 2016 participaron en el enfrentamiento con pobladores que bloqueaban un tramo carretero.