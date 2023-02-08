La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio conocer que ya aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para brindar ayuda humanitaria a Turquía, uno de los países azotados por el terremoto, al igual que Siria.

El canciller Marcelo Ebrard indicó durante la mañanera de hoy que el avión arribó a las 5:47 horas a la ciudad turca, Adana, que queda a aproximadamente tres horas vía terrestre de dónde ocurrió el desastre.

El canciller detalló que en la Misión Rescate “el corazón del equipo son los binomios caninos” pic.twitter.com/yu2Di0l4bT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 8, 2023

Agregó que habrá otro avión que transportará al equipo de Topos, ya que se tuvieron que tramitar 10 pasaportes, por lo que no viajaron en esta primer aeronave.

"Adana está más o menos a 240 kilómetros del punto en el que fue el terremoto, es la ciudad más cercana en la que podíamos aterrizar; más-menos estará, quizá a poquito menos de tres horas por tierra del lugar en el que se produjo el mayor impacto del sismo en Turquía", explicó.

"Misión Rescate", el equipo de ayuda humanitarria para Turquía

Ebrard detalló que la misión que ya aterrizó en Turquía se ha llamado la Misión Rescate y el corazón del equipo que viajó a Turquía son los 16 binomios caninos especialmente entrenados para el rescate de personas. Ése es el objetivo estratégico en este momento.

Además de los binomios se encuentra personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Cruz Roja Mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores; y por otro lado, por vía de Turkish Airways, van a llegar también el equipo de Topos.

El embajador de México en Turquía, José Luis Martínez recibió a una parte del equipo de "Misión Rescate" y se espera que en las próximas horas se traslada directamente a la zona de desastre para empezar a trabajar.

¿Cómo ayudar a Turquía y Siria?

En caso de que las personas busquen apoyar a los países afectados por el terremoto de 7.8, Turquía y Siria, se instaló en el Zócalo un centro de acopio en donde se aceptarán donaciones que van desde alimentos no perecederos hasta ropa y cobertores, entre otros.

También se pueden hacer en la Embajada de Turquíaen México, ubicada en Monte Libano 885 Lomas De Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

También se pueden realizar donaciones a través de las siguientes páginas para recibir aportaciones económicas:

