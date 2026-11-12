Un chicle elaborado a partir de una leguminosa (frijol) podría abrir una nueva puerta en la lucha contra el virus del papiloma humano (VPH). Investigadores de la Universidad de Pensilvania desarrollaron una goma de mascar bioingenierizada que logró reducir hasta 93% los niveles del virus en muestras de saliva de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

El hallazgo llama la atención porque utiliza una proteína de origen vegetal con propiedades antivirales que podría ayudar a combatir microorganismos relacionados con algunos tipos de cáncer. Sin embargo, todavía se encuentra en una etapa experimental y no significa que comer o mascar chicle convencional tenga el mismo efecto.

¿Cómo funciona el chicle de frijol que reduce el VPH?

La investigación fue encabezada por Henry Daniell, científico de la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos.

El equipo desarrolló una goma de mascar a partir del frijol lablab (también conocido como frijol jacinto), una leguminosa que contiene una proteína llamada FRIL, reconocida por sus propiedades antivirales.

El virus del papiloma humano (VPH) puede estar presente en la saliva y, en algunos casos, causar cáncer de garganta. Para atraparlo, un equipo de la Universidad de Pensilvania elaboró un chicle con frijol lablab, que contiene una proteína llamada FRIL. Esa proteína se adhiere a las partículas del virus. Para probarla, los investigadores mezclaron el extracto del chicle con saliva de pacientes. En el laboratorio, el extracto agrupó partículas del VPH en 13 de las 14 muestras de saliva que analizaron. El equipo propone llevar el chicle a ensayos clínicos para saber si masticarlo reduce la cantidad de virus libre en la boca. DOI: 10.1038/s41598-026-39062-w — Comunidad Biológica (@Bio_comunidad) November 13, 2026

Esta proteína puede unirse a estructuras presentes en la superficie de los virus y provocar que se agrupen, lo que dificulta su interacción con las células humanas.

La idea de los investigadores es aprovechar la goma de mascar como vehículo para liberar esta proteína directamente en la boca y actuar sobre microorganismos presentes en la saliva y otras muestras orales.

¿Qué resultados obtuvo el estudio de la Universidad de Pensilvania con el chicle de frijol?

Los resultados, publicados en la revista científica Scientific Reports, mostraron que los extractos del chicle de frijol consiguieron reducir los niveles de VPH hasta en:

93% en muestras de saliva de pacientes con cáncer de cabeza y cuello.

80% en muestras obtenidas mediante enjuague bucal.

Los científicos también desarrollaron una versión mejorada de la goma de mascar con protegrina-1, un péptido antimicrobiano. En las pruebas, esta variante consiguió reducir casi a cero dos bacterias relacionadas con el cáncer: Porphyromonas gingivalis y Fusobacterium nucleatum, sin afectar a las bacterias benéficas de la boca.

Estos resultados abren una posibilidad para desarrollar tratamientos que actúen contra microorganismos asociados con enfermedades de cabeza y cuello, sin alterar de la misma manera el equilibrio de la microbiota oral.

¿El chicle de frijol ya puede utilizarse para prevenir o tratar el VPH?

Aunque los resultados son prometedores, hay una diferencia importante: las pruebas se realizaron con extractos de la goma de mascar en muestras orales de pacientes, fuera del organismo (ex vivo).

Por ahora, no está demostrado que mascar este producto reduzca una infección por VPH en una persona, prevenga el cáncer o sustituya algún tratamiento médico.

El equipo de Henry Daniell considera que esta tecnología merece avanzar hacia ensayos clínicos para evaluar su posible uso como complemento de los tratamientos actuales o como una alternativa preventiva frente a determinadas infecciones.

Si futuras investigaciones confirman su seguridad y eficacia, un producto tan cotidiano como un chicle podría convertirse en una herramienta adicional para combatir microorganismos relacionados con el cáncer de cabeza y cuello.