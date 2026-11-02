Cáncer de Mama en mujeres jóvenes: El alarmante incremento de casos en México

Una de cada ocho mujeres en México enfrenta el cáncer de mama. Norma y Betsy, diagnosticadas antes de los 40 años, comparten su lucha contra esta enfermedad que se está volviendo más agresiva en mujeres jóvenes.

En México, una de cada ocho mujeres presenta cáncer de mama, principal causa de muerte por cáncer en mujeres. Del 10 al 15% de los casos se detectan en menores de 40 años, tendencia que sube hacia el 20%.

Los especialistas identifican factores de riesgo como contaminación, alimentación y mutaciones genéticas.