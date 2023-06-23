Explota extintor durante simulacro de incendio en una escuela; hay un muerto

Un estudiante muerto y al menos cinco heridos fue el saldo que dejó el simulacro de un incendio en una escuela de Bangkok, Tailandia. El accidente ocurrió debido a la explosión de un extintor.

Debido a la estallido, uno de los estudiantes murió en el lugar, mientras que los cinco heridos fueron trasladados a un hospital, donde recibieron atención médica por heridas leves.

La policía acudió a la escuela Rajavinit Mathayom, poco después de la explosión para acordonar el lugar; sin embargo, no dieron más detalles del incidente ni cómo se produjo, pero ya investigan más a fondo.

Medios locales apuntaron a que las altas temperaturas de los últimos días pudieron provocar que el extintor estallara, al cual le pudo faltar la válvula de seguridad, por lo que salió disparado hacia los estudiantes.

|Reuters

Según el medio Bangkok Post, los estudiantes de la escuela secundaria realizaban un simulacro de incendios alrededor de la 11:30 de la mañana (tiempo local), en la actividad participaron 126 estudiantes y se utilizaron 15 extintores.

Otro accidente en una escuela de Tailandia

Este es el segundo accidente grave que ocurre en una escuela de Tailandia en un mes. El pasado 23 de mayo, el techo de un colegio se derrumbó, causando la muerte de siete estudiantes y dejó a otros 18 heridos.

En esa ocasión las tormentas y fuertes vientos provocaron el colapso del techo, incluso las autoridades emitieron una alerta debido al clima que enfrentaban, ya que en el país los climas son extremos.

El colapso del techo no sólo fue para la escuela, sino que distintas casas sufrieron daños moderados, por lo que las autoridades de Tailandia reiteraron el salvaguardar y prevenir utilizando kits de emergencia.