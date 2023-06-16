¿En qué países del mundo aún es legal la pena de muerte?

A pesar de que en muchos países es ilegal la pena de muerte, y la lucha de varias organizaciones de derechos huamnos por erradicar esta práctica, aún son varias las naciones que la mantienen en su constitución como castigo para algunos delitos.

Actualmente son 28 los países que permiten la pena capital dentro de sus leyes, aunque cada uno tiene diferentes procesos, pues algunos solo aplica en mayores de edad, mientras que en otros no se respeta que el acusado padezca enfermedades psicológicas o intelectuales.

En 2022, las sanciones con pena de muerte en el mundo alcanzaron la cifra más alta de los últimos cinco años con un total de 883 personas ejecutadas. En Arabia Saudita fueron asesinadas 81 personas en un solo día.

Amnistía Internacional certificó los 522 asesinados en propuestas.



Los 20.000 detenidos fueron admitidos por el propio régimen iraní.



Las mujeres asesinas están en todos los medios de comunicación.



La pena de muerte a homosexuales está en la constitución de Irán.



El… pic.twitter.com/X5E61wl7No — Bárbara Uzcátegui Sanz (@BarbaraUSanz) June 13, 2023

¿Qué países tienen la pena de muerte?

En todos los continentes existe por lo menos un país que permite la pena capital como castigo por algún delito. Estos son los países en donde son legales las ejecuciones:

Estados Unidos

Bangladesh

China

Corea del Norte

Japón

Vietnam

India

Myanmar

Tailandia

Filipinas

Singapur

Bielorrusia

Kazajistán

Armenia

Arabia Saudita

Egipto

Emiratos Árabes

Irak

Irán

Siria

Yemen

Somalia

Sudán del Sur

Botsuana

Mauritania

Congo

Zambia

¿Qué tipo de delitos se castigan con pena de muerte en el mundo?

Los delitos que se castigan con pena de muerte dependen de cada país, ya que los que se sanciona con ejecución en una nación, puede ser que en otro país no se mal visto; sin embargo, la constante son asesinatos y actos terroristas.

En países del medio oriente, como Sudán, tener relaciones sexuales fuera del matrimonio es considerado un delito: adulterio. Lo cual se sanciona con pena capital, la cual se aplica mediante lapidación.

El uso de la pena de muerte sigue estando rodeado de secretismo en varios países, entre ellos China, lo que significa que la cifra global real es muy superior. ⚠️



📄Descarga el informe sobre la #PenaDeMuerte: https://t.co/rFKNcQqgAM pic.twitter.com/siGj414iXw — Amnistía Int. México (@amnistiamexico) June 15, 2023

En algunos países de Asia, uno de los delitos por los que se impone la pena de muerte es por tráfico de drogas. En Tailandia, la mitad de las ejecuciones se aplican a personas acusadas de delitos relacionados con drogas.

Fraudes, en China los fraudes ameritan pena de muerte; en Irán la corrupción también está penado con ejecución. Ser opositor al gobierno u ofender la religión también se encuentran entre los delitos que ameritan pena capital en muchos de esos países.

¿Existe la pena de muerte en México?

Actualmente más de 160 países miembros de la Organización de las Naciones unidas (ONU) han abolido la pena de muerte, entre ellos se encuentra México.

La pena de muerte en México existió desde la época prehispánica hasta 1917. Donde la constitución de ese año comenzó a erradicar las ejecuciones.

La última muerte civil se llevó a cabo en 1937 y la militar en 1961. Para 1975, todos los estados de la República mexicana habían abolido la pena de muerte.