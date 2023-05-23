Fuertes vientos derrumban el techo de una escuela en Tailandia; mueren cuatro niños

En las primeras horas del martes 23 de mayo, las autoridades de la provincia de Phichit en Tailandia, reportaron que los fuertes vientos derrumbaron el techo de una escuela, lo que originó una tragedia con más de 18 heridos y al menos siete muertos de los cuales, cuatro eran niños.

Tras el derrumbe, los cuerpos de protección se dirigieron al lugar para salvaguardar la vida de las personas; sin embargo, el mal clima no ayudó y complicó las labores de rescate en el distrito de Sam Ngam; de acuerdo con los indicios sucedió alrededor de las 18:30 horas (hora local) mientras distintos estudiantes se congregaron en el gimnasio de la institución.

Gobierno de Tailandia emitió alerta por fuertes lluvias

Horas antes del incidente, el departamento meteorológico del país le recomendó a los ciudadanos mantenerse en casa y en caso de salir tomar precauciones ante las fuertes lluvias y vientos que prevalecerán a lo largo de la semana con motivo de la temporada de mal clima que ya inició.

Tailandia se caracteriza por sus climas extremos, pues en abril registró una ola de calor que llegó al punto más alto registrado en su historia con 50°C y previamente se mantuvo en mínimas de 38 y máximas de 42.

¿Qué pasó en la escuela de Tailandia que dejó niños heridos y muertos?

El gobierno de Tailandia informó que los fuertes vientos formaron un torbellino que se dirigió hacia el campus escolar, ahí arrancó la cubierta de metal para posteriormente provocar su caída sobre una cancha deportiva de voleibol y de futbol, posteriormente, las víctimas fueron trasladados a los hospitales Sam Nam, Vajira Barami y Phichit, que se encuentran en zonas aledañas.

Tras el accidente que formaron los fuertes vientos, la policía de Tailandia agregó que el colapsó no sólo fue para la escuela, sino que distintas casas sufrieron daños moderados, por lo que reiteraron el salvaguardarse y prevenirse con kits de emergencia.

“Todas las casas han sido dañadas por la tormenta, pero esta arena se derrumbó por completo”, señaló el alcalde local, Kannika Intarakul.