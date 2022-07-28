VIDEO: Roban un millón de dólares en joyas a un pastor en EU

El pastor Lamor Miller-Whitehead, conocido por vestir trajes de diseñador y portar joyas costosas, fue asaltado mientras predicaba en su iglesia vía online. Las autoridades calcularon que el robo asciende a un millón de dólares.

El pasado 24 de julio, el pastor realizaba su prédica, al lado de su esposa, cuando fue víctima de la delincuencia y todo quedó grabado en un video debido a que el hombre transmitía en vivo su sermón.

En las imágenes del video se pudo ver al pastor hablando frente a la cámara, segundos después levantó las manos y se tiró al piso. Tres hombres armados y encapuchados habían ingresado a la iglesia.

“Está bien, está bien. No quiero que mis feligreses salgan heridos”, se escuchó decir al pastor mientras se tiraba al suelo.

Uno de los delincuentes se acercó al pastor y le quitó las joyas que llevaba puestas en ese momento, instantes después, otro de los asaltantes también ayudó a su compañero a despojar de sus objetos al pastor y lo revisaba para quitarle todo lo que tenía.

Roban un millón de dólares en joyas a pastor en EU

En otro video, el pastor declaró que los delincuentes le quitaron el anillo de obispo, el de bodas y la cadena de obispo. Añadió que debajo de su túnica llevaba más joyas que no se veían, pero le quitaron todo los delincuentes.

De acuerdo con la policía de Nueva York el monto de lo robo en joyas fue de un millón de dólares. Añadieron que no hubo heridos y ya abrieron una investigación que se encuentra en curso.

“Empezaron a tocarme el cuello haber si había algo más, eso significa que habían visto y sabían que tenía otras joyas”, dijo el pastor.

También agregó que en el momento del asalto, había entre 20 y 25 feligreses en la iglesia, pero ninguno salió lesionado y los delincuentes lograron huir con lo robado, que fue alrededor de un millón de dólares en joyas.

