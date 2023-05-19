Desplazadas 1 millón de personas dentro y fuera de Sudán por conflicto

Más de un millón de personas han sido desplazadas por el conflicto en Sudán hasta el momento, incluidos un cuarto de millón de refugiados, dijo este viernes 19 de mayo, un portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La capital Jartum convertida en zona de guerra

El ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido paramilitares han estado encerrados en semanas de conflicto que ha matado a cientos de personas y ha convertido las calles de la capital, Jartum, en zonas de guerra.

"Mencionó el acuerdo en Yidda; por supuesto, ese compromiso fue extremadamente importante, y estoy seguro de que todos nuestros otros socios en las Naciones Unidas estarían de acuerdo en que el compromiso de permitir que los civiles huyan de los combates, para permitir la ayuda, se necesita con mucha urgencia: venir al país es absolutamente esencial".

Combates horrendos en calles de Sudán

"Desafortunadamente, lo que hemos visto en los últimos días son continuos combates horrendos sobre el terreno, bombardeos, bombardeos, y es extremadamente importante que lo que se comprometió en Yidda se promulgue realmente sobre el terreno, para que pueda llegar la ayuda que tanto se necesita".

"Más de un mes desde que comenzaron los combates, estamos haciendo un llamamiento urgente por la seguridad de los civiles y para permitir que la ayuda humanitaria se traslade a Sudán, mientras continuamos aumentando nuestra respuesta para las más de un millón de personas que ahora han sido registrados como desplazados dentro de Sudán o a los países vecinos".

"Dentro de Sudán, las personas se enfrentan al peligro, en particular al mudarse de Jartum, Darfur y otras áreas inseguras", externó Matthew Saltmarsh, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR).

La cifra más reciente incluye unas 843,000 personas desplazadas internamente y alrededor de 250,000 personas que han huido a través de las fronteras de Sudán, dijo el portavoz de la agencia de refugiados de la ONU, Matthew Saltmarsh, en una sesión informativa en Ginebra.

Los refugiados han llegado a los vecinos de Sudán, incluidos Chad, Etiopía y Sudán del Sur, con sus propias crisis humanitarias mal financiadas.

5 mil desplazadas llegan todos los días a Egipto

El número de personas que huyen a Egipto, que es el anfitrión más grande, están aumentando rápidamente, y con socios, estimamos que el número actual es de alrededor de 5,000 llegadas diarias. Eso hace un total de casi 110,000 sudaneses que han ingresado al país, según el gobierno, hasta ahora el mayor número de refugiados sudaneses llegados allí desde que estalló el conflicto el mes pasado, agregó Saltmarsh.

"Muchos de los que se han acercado a nosotros están angustiados por haber estado expuestos a la violencia o las condiciones traumáticas en Sudán y haber sufrido arduos viajes, muchos también han perdido o han sido separados de su familia y necesitan tratamiento médico urgente, dijo Saltmarsh.