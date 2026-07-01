Hernán Alberto Gil lleva una semana atrapado entre escombros: Rescatistas lo mantienen vivo con una manguera

En medio de la devastación que sufren las costas de Venezuela tras los sismos de la semana pasada, una luz de esperanza moviliza a un equipo internacional de emergencias. Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, fue localizado con vida tras permanecer más de 125 horas sepultado bajo las ruinas del centro comercial Galerías Playa Grande, en La Guaira.

Encontrar a Hernán, escuchar su voz y saber que está ahí debajo, ha puesto en acción las labores de los brigadistas, quienes mantienen comunicación con él a casi una semana de la tragedia. Aunque la situación es extremadamente compleja, los rescatistas ya lograron visualizar una de sus manos y le están suministrando agua de manera constante a través de una manguera para mantenerlo hidratado y estable.

Está atrapado desde hace una semana

El rescate se ha transformado en un verdadero desafío de ingeniería civil y resistencia humana. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió en sus redes sociales los detalles del despliegue en el que participa activamente un contingente de rescatistas salvadoreños, calificando la operación como una de las más difíciles que han enfrentado.

"Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán... la complejidad de la estructura, su inestabilidad, las lluvias y las réplicas han hecho de este uno de los rescates más difíciles", informó el mandatario.

Miembros de la Cruz Roja Mexicana que se encuentran en el sitio, reportan que la estructura del centro comercial sufrió un colapso severo que dejó caer cerca de siete niveles de concreto justo por encima del punto donde se encuentra Hernán. Esta acumulación de material pesado obliga a los especialistas a avanzar con un promedio de apenas 40 centímetros por hora. Casi todo el trabajo de remoción se realiza manualmente para evitar vibraciones que detonen un derrumbe adicional sobre la víctima.

Llevamos 28 horas tratando de rescatar de los escombros a Hernán Alberto Gil Flores, de 44 años, quien permanece atrapado en el centro comercial Galerías Playa Grande.



Equipos de varios países nos están ayudando a lograrlo, ya que la complejidad de la estructura, su… pic.twitter.com/FHCnHreY9u — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

Rescate contra el reloj

El rescate ha borrado las fronteras. La localización inicial fue lograda por la Cruz Roja de Costa Rica, que de inmediato solicitó el apoyo de sus homólogos de México y de los equipos locales de Venezuela para sumar fuerzas y tecnología especializada en estructuras colapsadas.

El equipo médico en la superficie monitorea constantemente la salud de Hernán. La principal preocupación actual, además de la inestabilidad de las ruinas por las lluvias recientes, es el impacto que los días de inmovilidad total puedan tener sobre su circulación sanguínea. Hasta el momento, se han intentado más de 13 maniobras distintas de aproximación en un esfuerzo coordinado por sacarlo sano y salvo de la estructura.