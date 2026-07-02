Venezuela, una semana después del doble terremoto: La Guaira sigue entre escombros y desesperación

Ha pasado una semana desde el doble terremoto que sacudió a Venezuela y la emergencia continúa. El saldo oficial asciende a 2 mil 300 personas fallecidas y más de 11 mil lesionadas, mientras rescatistas y familiares mantienen las labores de búsqueda en distintas zonas afectadas, especialmente en La Guaira, donde persiste la esperanza de encontrar sobrevivientes.

Con el paso de los días, las posibilidades de hallar personas con vida disminuyen; sin embargo, decenas de familias permanecen junto a los inmuebles derrumbados, removiendo escombros con sus propias manos mientras esperan noticias de sus seres queridos.

A la tragedia se suma la falta de maquinaria suficiente y las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia para atender la magnitud del desastre.

Familias no abandonan la búsqueda de sus seres queridos

En los puntos más afectados, los rescatistas trabajan hombro a hombro con habitantes que se niegan a abandonar el lugar donde desaparecieron sus familiares.

Algunos aseguran que han pasado siete días durmiendo sobre cartones, bajo la lluvia y a la intemperie, con la esperanza de recuperar a quienes quedaron atrapados tras el colapso de edificios.

“No me voy hasta que me lo lleve vivo o muerto”, expresó el padre de un joven desaparecido mientras aguardaba el avance de las labores de rescate.

Los testimonios reflejan la desesperación que aún se vive en distintas comunidades, donde vecinos continúan excavando entre concreto y estructuras colapsadas ante la posibilidad de encontrar sobrevivientes.

La desesperación y la muerte se apoderan de La Guaira, la zona más afectada por la catástrofe geológica, donde los ataúdes comienzan a amontonarse ante el colapso de los servicios funerarios.



A una semana de la tragedia, los habitantes de las regiones devastadas continúan… pic.twitter.com/qGLLWbCblv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 2, 2026

Hospitales y brigadas internacionales mantienen la atención a miles de afectados

Mientras continúan las tareas de búsqueda, médicos y brigadas de distintos países siguen atendiendo a miles de personas lesionadas.

Entre los pacientes también se encuentran bebés, niñas y niños que presentan problemas respiratorios y alergias provocadas por el polvo generado tras el derrumbe de viviendas y edificios.

De acuerdo con las autoridades venezolanas, más de 6 mil personas han sido rescatadas con vida desde que ocurrió el doble terremoto ; sin embargo, la emergencia permanece activa y los equipos de rescate continúan recorriendo las zonas siniestradas ante la posibilidad de localizar más víctimas.

A una semana del desastre, Venezuela sigue enfrentando una de las emergencias más complejas de los últimos años, mientras miles de familias permanecen a la espera de respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.

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