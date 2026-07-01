Besos de agradecimiento: Así reaccionó la perrita Giselle tras haber sido rescatada de los escombros en Venezuela

En medio de las difíciles labores de búsqueda después del doble terremoto que sacudió a Venezuela, las historias de algunos rescates han conmovido a miles en el mundo. Así fue el caso de la perrita Giselle, quien recibió ayuda de rescatistas que la sacaron de los escombros de los edificios.

¿Cómo fue el rescate de Giselle?

Luego de 5 horas logramos rescatar a esta perrita que responde al nombre de Giselle, en Residencial El Palmar, Caraballeda.



Si alguien es su dueño, puede acercarse a nuestros equipos en la zona y demostrar con fotos o videos que es suya. pic.twitter.com/8ddID8Wtln — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2026

El rescate de la perrita Giselle

La perrita, cuyo nombre es Giselle, pasó cinco días en oscuridad y miedo bajo los escombros colapsados del Residencial El Palmar, en la costera de Caraballeda.

Los brigadistas tuvieron que trabajar con cuidado durante cinco horas seguidas para abrir un hueco y jalarla hacia afuera, logrando sacarla sana y salva.

Así reaccionó la perrita Giselle

La reacción de la perrita después de ser salvada fue el momento emotico del rescate.

En cuanto sintió los brazos de los rescatistas, Giselle llenó de lengüetazos a quien la sostenía.

El video del momento fue compartido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya que los rescatistas que lograron la hazaña pertenecen a dicha nacionalidad.

Buscan a los dueños en Caraballeda

Debido a que la zona habitacional se cayó por completo, los equipos de emergencia no han podido localizar a los familiares de Giselle.

Autoridades informaron que la perrita está bajo el resguardo temporal de médicos y pidieron que si alguien la reconoce, se acerque a los campamentos en la zona.

México se solidariza con brigadas y el grito durante el partido contra Ecuador

México no se ha quedado atrás en la ayuda brindada a Venezuela. Desde la Base Aérea de Santa Lucía despegó un contingente de 261 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional con 18 perros rescatistas y toneladas de medicina.

Además, la solidaridad también se sintió en la cancha de futbol, donde la afición coreó el grito de “No están solos” durante el partido de México contra Ecuador.

¡Toda vida cuenta! 🐕❤️ Tras cinco días atrapada bajo las estructuras, una perrita llamada Giselle fue rescatada con vida de entre los escombros en Residencial El Palmar, en Caraballeda, Venezuela pic.twitter.com/MNEIYQwPPE — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 30, 2026

El doble terremoto en Venezuela

La emergencia que mantiene trabajando a Topos mexicanos y a rescatistas de todo el mundo comenzó la tarde del miércoles 24 de junio de 2026.

Los reportes del Servicio Geológico de Estados Unidos confirmaron que la tierra se sacudió con dos sismos seguidos de magnitudes 7.2 y 7.5, con epicentros en San Felipe y el estado de Yaracuy, dejando miles de damnificados e inmuebles en ruinas.