La polémica por gastos excesivos que chocan con el discurso oficial de austeridad llevó a Rodrigo Arredondo López a poner sobre la mesa su renuncia como director del Conalep en Morelos.
El exalcalde morenista de Cuautla quedó en el centro de los cuestionamientos tras difundirse los lujos de la boda de su hija en Yucatán, un viaje familiar a Canadá y observaciones pendientes en sus cuentas públicas.
¿Qué respondió al presentar su posible renuncia?
La boda de la hija de Rodrigo Arredondo y el viaje lujoso a Canadá
La controversia se desató luego de conocerse que la hija de Rodrigo Arredondo celebró su boda durante tres días en el exclusivo hotel en Yucatán, donde el costo de una habitación supera los 90 mil pesos y puede alcanzar más de 96 mil pesos por noche.
A estos señalamientos se sumaron críticas por un viaje familiar a Canadá, gastos que llamaron la atención debido a que su sueldo bruto mensual en la dependencia es de 39 mil pesos.
Rodrigo Arredondo pone su renuncia sobre la mesa en el Conalep
Ante la presión, Arredondo López decidió poner su renuncia a disposición de la gobernadora Margarita González Saravia, quien lo designó en el cargo.
Con voz entrecortada, el funcionario acusó una campaña política en su contra.
¿Qué dijo Arredondo de los gastos por la boda de su hija?
El exalcalde de Cuautla dijo que el festejo de tres días no se pagó con recursos del erario y aseguró que los gastos de la boda fueron cubiertos principalmente por la familia del novio.
¿Corrupción en la administración de Arredondo en Cuautla?
El escándalo revivió los cuestionamientos por su administración como presidente municipal de Cuautla, donde la auditoría estatal detectó cerca de 60 millones de pesos sin comprobar, además de señalamientos que suman más de 600 millones de pesos en observaciones, contratos cuestionados y posibles beneficios a proveedores cercanos.
Azteca Noticias cuestiona a gobernadora Margarita González Saravia
Al ser cuestionada por Azteca Noticias Morelos sobre los lujos de su colaborador y la contradicción con los principios de austeridad, la gobernadora morenista Margarita González Saravia esquivó responder y mantiene silencio sobre si aceptará o no su salida.