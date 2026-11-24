La polémica por gastos excesivos que chocan con el discurso oficial de austeridad llevó a Rodrigo Arredondo López a poner sobre la mesa su renuncia como director del Conalep en Morelos.

El exalcalde morenista de Cuautla quedó en el centro de los cuestionamientos tras difundirse los lujos de la boda de su hija en Yucatán, un viaje familiar a Canadá y observaciones pendientes en sus cuentas públicas.

¿Qué respondió al presentar su posible renuncia?

La boda de la hija de Rodrigo Arredondo y el viaje lujoso a Canadá

La controversia se desató luego de conocerse que la hija de Rodrigo Arredondo celebró su boda durante tres días en el exclusivo hotel en Yucatán, donde el costo de una habitación supera los 90 mil pesos y puede alcanzar más de 96 mil pesos por noche.

A estos señalamientos se sumaron críticas por un viaje familiar a Canadá, gastos que llamaron la atención debido a que su sueldo bruto mensual en la dependencia es de 39 mil pesos.

❌Esta es la respuesta de la gobernadora Margarita González Saravia (@margarita_gs) al ser cuestionada sobre el caso de Rodrigo Arredondo, funcionario estatal designado por ella, quien se vio envuelto en la polémica por lujos y excesos.



Cuestionada por TV Azteca Morelos, como… pic.twitter.com/t9Fc8cOS57 — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) November 24, 2026

Rodrigo Arredondo pone su renuncia sobre la mesa en el Conalep

Ante la presión, Arredondo López decidió poner su renuncia a disposición de la gobernadora Margarita González Saravia, quien lo designó en el cargo.

Con voz entrecortada, el funcionario acusó una campaña política en su contra.

¿Qué dijo Arredondo de los gastos por la boda de su hija?

El exalcalde de Cuautla dijo que el festejo de tres días no se pagó con recursos del erario y aseguró que los gastos de la boda fueron cubiertos principalmente por la familia del novio.

¿Corrupción en la administración de Arredondo en Cuautla?

El escándalo revivió los cuestionamientos por su administración como presidente municipal de Cuautla, donde la auditoría estatal detectó cerca de 60 millones de pesos sin comprobar, además de señalamientos que suman más de 600 millones de pesos en observaciones, contratos cuestionados y posibles beneficios a proveedores cercanos.

💸 ¿Austeridad republicana sólo para los ciudadanos? Mientras miles de morelenses hacen malabares para cubrir sus necesidades, Rodrigo Arredondo, funcionario estatal, queda bajo cuestionamiento por los lujos de su estilo de vida.



Ciudadanía cuestionan que la gobernadora… pic.twitter.com/m2s1D81CGf — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) November 23, 2026

Azteca Noticias cuestiona a gobernadora Margarita González Saravia

Al ser cuestionada por Azteca Noticias Morelos sobre los lujos de su colaborador y la contradicción con los principios de austeridad, la gobernadora morenista Margarita González Saravia esquivó responder y mantiene silencio sobre si aceptará o no su salida.