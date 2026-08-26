Una tormenta solar se dirige a la Tierra: lo que se sabe del fenómeno que podría llegar este 27 de agosto

En las próximas horas se prevén alteraciones en el campo magnético de nuestro planeta, después de que la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtiera sobre la llegada de una posible tormenta solar.

De acuerdo con la agencia estadounidense, una corriente de viento solar procedente de un agujero coronal del Sol se dirige hacia la Tierra y podría generar una tormenta geomagnética menor de nivel G1.

¿Cuándo llegará la tormenta solar a la Tierra?

Las alteraciones geomagnéticas podrían comenzar a finales del 26 de agosto , cuando se espera que la corriente de viento solar asociada con el agujero coronal alcance nuestro entorno.

Este agujero funciona como una “ventana magnética” en el Sol, por la cual las líneas del campo magnético se extienden hacia el espacio interplanetario en lugar de cerrarse sobre la superficie solar.

De acuerdo a la NOAA, este evento podría provocar una tormenta geomagnética G1, considerada menor para el 27 de agosto, y para el día siguiente se prevé la llegada de varias eyecciones de masa coronal (CME).

A G1 (Minor) geomagnetic storm watch has been issued for 27 Aug for expected CH HSS influences and a G2 (Moderate) geomagnetic storm watch has been issued for 28 Aug for the anticipated arrival of CMEs that left the Sun on 25 Aug. pic.twitter.com/2Z9sx190CE — NOAA Space Weather Prediction Center (@NWSSWPC) August 25, 2026

¿Qué significa una tormenta geomagnética G1?

La agencia estadounidense clasifica las tormentas solares desde G1 hasta G5, donde la primera corresponde al nivel menor y G5 al más extremo.

Un evento G1 puede ocasionar efectos menores en el campo gravitacional del planeta, sin afectar al ser humano. Entre las posibles consecuencias se encuentran pequeñas alteraciones en satélites, o problemas en las comunicaciones de radio.

Una tormenta en la escala G5 representa un nivel extremo y puede llegar a ocasionar fallas graves en los satélites, incluyendo problemas en los sistemas GPS.

¿Qué efectos tendrá la tormenta solar en la Tierra?

Los efectos de las tormentas geomagnéticas dependen de la intensidad con la que finalmente llegue el material solar. Para un evento G1, los impactos suelen ser de corta duración:



Formación de auroras boreales.

Daños en los satélites.

Variación en redes eléctricas.

Es importante aclarar que la intensidad de una tormenta tampoco es igual en todos los lugares, pues mucho depende de la altitud.