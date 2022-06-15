Alertan por tormenta geomagnética tras llamarada solar; ¿nos afecta?

El Centro de Predicción del Clima Espacial de Estados Unidos (SWPC, por sus siglas en inglés) emitió una alerta de tormenta geomagnética para hoy 15 de junio, por una llamarada solar que se registró desde el lunes pasado, pero ¿cómo afecta a la Tierra?

El pasado 13 de junio, el SWPC observó una llamarada solar M3/1n de larga duración, con la cual también se detectaron emisiones de radio y actividad de ráfagas de radio.

Este fenómeno se clasificó en la escala R1 para apagones de radio, que significa una alerta menor por señales de navegación de baja frecuencia degradadas por breves intervalos.

Además, se emitió una alerta de tormenta geomagnética G1 para este 15 de junio, ya que es probable que la eyección de masa coronal (CME) asociada a la llamarada solar M3/1n bordeé la magnetosfera de la Tierra.

|SWPC

La magnetosfera es “una burbuja de magnetismo gigante”, se encarga de desviar la mayor parte del material solar que se precipita hacia nuestro planeta, aproximadamente a un millón 609 mil kilómetros por hora, explicó la la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

La magnetosfera de la Tierra absorbe la energía que ingresa del viento solar y libera esa energía, mediante explosiones, bajo la forma de tormentas geomagnéticas y subtormentas.

¿Qué efectos tendrá la llamarada solar en la Tierra?

El pronóstico a tres días es que desde hoy 15 de junio y hasta el viernes 17, se mantendrá la alerta G1 por tormenta geomagnética, lo que podría ocasionar:



Fluctuaciones débiles de la red eléctrica.

Posible impacto menor en las operaciones de satélites.

Auroras boreales visibles en latitudes altas (norte de Michigan y Maine).

En tanto, el pronóstico de tormenta de radiación solar del 15 al 17 de junio es que se mantendrá en una escala S1, lo que no representa riesgos biológicos ni para las operaciones satelitales.

3-Day Forecast Issued 2022 Jun 15 1230 UTC:

The greatest expected 3 hr Kp for Jun 15-Jun 17 2022 is 5 (NOAA Scale G1).

S1 or greater: 10%, 10%, 10%. R1-R2: 20%, 20%, 20%.

R3 or greater: 5%, 5%, 5%. https://t.co/gPw8AeBd9u — NOAA Space Weather (@NWSSWPC) June 15, 2022

¿Qué es una llamarada solar y cómo se clasifica?

La llamarada solar es un intenso estallido de radiación en el Sol, se considera el evento explosivo más poderoso del sistema solar, porque tiene la energía equivalente a mil millones de bombas de hidrógeno, energía que podría alimentar al mundo durante 20 mil años.

De acuerdo con la NASA, las llamaradas solares pueden afectar a la Tierra solamente cuando ocurren en el lado del Sol que mira hacia nuestro planeta.

Se clasifican a partir de su fuerza y producción de energía, hay cuatro clases: B, C, M y X, esta última es la más intensa porque puede desatar apagones en las ondas de radio en toda la Tierra; mientras que las M provocan apagones en zonas polares del planeta.

