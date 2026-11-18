Blanca Daniela, la adolescente de 14 años de edad que murió en un choque de una patrulla de la policía de Ajalpan, en el estado de Puebla, fue despedida por sus familiares y seres queridos en redes sociales.

Cómo ocurrió el choque entre la patrulla y el transporte público en Ajalpan, Puebla

La joven murió al quedar prensada entre los fierros de la patrulla municipal, la cual fue impactada por una combi de transporte público en el cruce de las calles Democracia y Morelos durante la mañana del lunes 16 de noviembre de 2026.

La joven murió aplastada por la patrulla que supuestamente llevaba la torreta encendida y que circulaba a alta velocidad en una persecución, como explicó Faustino Soriano, presidente municipal de Ajalpan.

Qué dijo el presidente municipal de Ajalpan sobre la persecución policial

“Los elementos policiacos no viajaban en estado de ebriedad ni en sentido contrario, además de que llevaban encendida la torreta de la unidad”, aseguró el edil en su perfil de Facebook.

El impacto dejó como saldo el fallecimiento de Blanca Daniela, así como cuatro personas lesionadas de gravedad: tres policías y el conductor de la combi.

Tras el impacto, varios vecinos acudieron a la zona para brindar ayuda a los pasajeros y a los agentes.

Despiden en redes sociales a Blanca Daniela tras accidente en Ajalpan

En redes sociales, vecinos compartieron la imagen de la adolescente, a quien llamaban cariñosamente “La Chaneque”.

“Una princesita volvió al cielo, donde ahora brilla como una estrellita más bonita. Siempre vivirás en nuestro corazón, pequeña princesa”, menciona una imagen compartida en Facebook.

En tanto que Valeria Pin Cruz compartió un mensaje donde recuerda a Blanca Daniela como su vecina y amiga. “Mi vecinita, mi amiga, mi niña que siempre sonreía, ya no está”, escribió en redes sociales. Agregó que atesorará los recuerdos y el cariño que le tenía a la adolescente y mandó abrazos a la madre y hermanos de la joven.

El presidente municipal expresó sus condolencias y su solidaridad a las familias afectadas. Aseveró que esperarán el dictamen de las instancias respectivas “para conocer con claridad cómo ocurrieron los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes”.