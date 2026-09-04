ÚLTIMA HORA: Examen de ingreso a la UNAM volverá a ser presencial por falta de garantías técnicas en línea

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, confirmó que los exámenes de admisión a la Universidad Nacional se realizarán de manera presencial.

La institución determinó pausar las evaluaciones virtuales al no existir las condiciones tecnológicas ni organizativas necesarias que garanticen la certeza del proceso, por lo que los aspirantes deberán acudir a las sedes designadas.

“En tanto no se cuente con las condiciones necesarias para garantizar la aplicación del examen en línea, los examenes de ingreso serán presenciales”, dijo el rector Leonardo Lomelí.