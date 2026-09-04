Tu Segunda Opción UNAM 2026 cierra registro a esta hora: ¿cuándo se publicarán los resultados?

Este viernes 4 de septiembre cierra el registro en Tu Segunda Opción, página que habilitó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para aquellos aspirantes que no resultaron seleccionados durante el examen de control.

En caso de que los interesados deseen aplicar a otra carrera, la Máxima Casa de Estudios abrió más de 2 mil espacios en 66 licenciaturas diferentes. Conoce aquí la hora en que cierra el registro, así como la fecha de la publicación de resultados.

A esta hora cierra el registro de Tu Segunda Opción UNAM

La Universidad tiene habilitado el sitio www.tusegundaopcion.unam.mx para que las personas interesadas puedan ingresar con su folio y contraseña para consultar y solicitar hasta tres opciones diferentes de licenciatura.

El registro cierra este viernes 4 de septiembre a las 12:00 horas del día, por lo queasado este tiempo los aspirantes ya no podrán aplicar a cualquiera de los 66 programas que ofrece la UNAM en sus diferentes áreas.

Cabe recordar que la convocatoria ofrece 2 mil 24 lugares a los 16 mil 543 aspirantes que no resultaron seleccionados durante el examen control que se aplicó a principios de agosto, tras las denuncias de fraude que surgieron durante el Examen de Ingreso a la Licenciatura.

¿Cuándo se darán a conocer los resultados de Tu Segunda Opción UNAM?

Mejor ten a la mano tus documentos, porque 6 horas después de que cierre el registro de la convocatoria extemporánea, la UNAM dará a conocer los resultados.

La publicación se hará el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas, por lo que a partir de esa hora los aspirantes deberán ingresar su folio al mismo sitio donde realizaron el registro para conocer en qué licenciatura fueron aceptados.

A partir de las 10:00 am del sábado 5 de septiembre, los alumnos deben ingresar a TU SITIO para descargar sus documentos de inscripción y así poder acudir a la Facultad o plantel en el que fueron admitidos.

Paso a paso para realizar el registro a Tu Segunda Opción UNAM

¡Date prisa! El registro se realiza completamente en línea. Pero si tienes dudas de cómo inscribirte a la convocatoria, aquí te decimos los pasos a seguir.



Ingresa al sitio de Tu segunda opción UNAM

Ingresa tu número de folio y da click en “continuar”

Elige hasta tres licenciaturas

Ordena tus opciones

Descarga el comprobante generado

Una vez que realices el registro, ya no habrá cambios o modificaciones en las carreras seleccionadas, por lo que es mejor que te tomes el tiempo para llevar a cabo el trámite.