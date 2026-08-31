UNAM abre convocatoria en 66 licenciaturas para aspirantes no seleccionados: fecha y hora de registro

¿No te quedaste en la licenciatura? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió nuevos lugares para aspirantes que no fueron seleccionados tras haber aplicado el examen de control.

La Máxima Casa de Estudios informó que se ofertarán al menos 2 mil 24 lugares en 66 carreras de sus cuatro áreas de conocimiento, por lo que los jóvenes podrán postularse a alguna de las opciones que aún cuentan con cupo.

A esta hora abre el registro para aspirantes no seleccionados de la UNAM

A partir de este lunes 31 de agosto, se habilitará el sitio de Tu Segunda Opción UNAM, donde los aspirantes podrán ingresar con su folio y contraseña.

Una vez dentro de la plataforma, los jóvenes podrán elegir hasta tres opciones de licenciatura, colocándolas en orden de preferencia.

El periodo de registro comenzará desde el lunes 31 de agosto a partir de las 10:00 am y estará disponible hasta el viernes 4 de septiembre, cerrando a las 12:00 horas.

#BoletínUNAM La UNAM abre más de 2,000 lugares de licenciatura para aspirantes no seleccionados > https://t.co/ipPjZZ1K5y pic.twitter.com/EA5DHVfBx1 — UNAM (@UNAM_MX) August 31, 2026

A pesar de la oferta disponible en estas carrreras, la Universidad informó que registrar opciones no garantiza un lugar y el registro es único, por lo que los jóvenes deberán escoger bien sus opciones ya que no habrá cambio.

¿A qué hora saldrán los resultados de la UNAM?

La publicación de los resultados de la convocatoria extemporánea se dará a conocer el viernes 4 de septiembre a las 18:00 horas, a través de la misma página.

Las personas seleccionadas podrán descargar sus documentos de inscripción en MI SITIO a partir del sábado 5 de septiembre desde las 10:00 horas.

Es importante aclarar que la asignación se realizará de acuerdo con el número de aciertos obtenidos en el examen de control y la disponibilidad de lugares en cada carrera.

Por ello, se recomienda a los aspirantes ingresar lo antes posible, ya que las licenciaturas permanecerán disponibles únicamente mientras haya espacios vacantes.

Cabe destacar que tras los resultados obtenidos en el examen, muchos estudiantes obtuvieron alrededor de 45 aciertos menos que en el que se realizó en línea, donde se detectó un incremento inusual.

