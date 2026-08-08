La aparente modernización en los procesos de selección de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se convirtió en un amargo tropiezo institucional, donde la institución apostó por la tecnología y la digitalización para sustituir el tradicional examen de ingreso a licenciatura en formato impreso, buscando mayor eficiencia y agilidad.

Sin embargo, el plan que en el papel sonaba prometedor terminó en un rotundo fracaso operativo debido a la subestimación de las amenazas cibernéticas, afectando la equidad del proceso de admisión y encendiendo de inmediato las alarmas en el sector educativo de Noticias México.

A través de un ágil análisis editorial en Azteca Noticias se puso al descubierto cómo la irrupción de los denominados “coyotes digitales”, sumada al uso desleal de herramientas de Inteligencia Artificial y trampas informáticas, vulneró los sistemas defensivos de la evaluación.

La astucia de unos cuantos y la falta de un blindaje tecnológico adecuado terminaron por perjudicar a miles de aspirantes que sí estudiaron honestamente.

Esta prueba fallida no solo representó una mancha en la gestión de admisiones, sino también un considerable impacto económico financiado con los impuestos de la ciudadanía, demostrando que contratar al proveedor que cobra menos no siempre garantiza la calidad ni la seguridad requeridas para un proceso de esta magnitud.

Ante la gravedad de las irregularidades, las autoridades universitarias tomaron la determinación de aplicar la llamada “prueba de control”, con la cual se busca detectar a los infractores y dejarlos fuera del proceso de selección; sin embargo analistas de TV Azteca señalan que la UNAM hizo lo correcto al reponer el examen para garantizar el mérito académico, y solo el tiempo determinará si esta nueva prueba se ejecuta con la eficacia necesaria para devolver la certidumbre a los estudiantes.