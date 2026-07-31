UNAM realizará un examen de control para resolver el ingreso a las licenciaturas 2026

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este 31 de julio la aplicación de un examen de control presencial para resolver las irregularidades del proceso de admisión 2026 únicamente a los estudiantes que ya fueron aceptados. A través de una conferencia de prensa, el rector Leonardo Lomelí avaló la medida tras confirmar múltiples trampas durante la prueba en línea.

Esta decisión, que busca garantizar equidad y transparencia para miles de jóvenes, se dio tras la resolución de la Comisión Técnica, quien propuso la nueva evaluación luego de detectar el uso de Inteligencia Artificial (IA), celulares y suplantación de identidad entre los concursantes.

UNAM detecta anomalías históricas en el examen de ingreso a Licenciaturas

El análisis técnico descubrió un incremento atípico en los resultados del concurso de selección, pues las estadísticas revelaron que el porcentaje de postulantes con más de 110 aciertos se multiplicó por seis frente a los ciclos previos. Este hallazgo resultó crucial para dimensionar la trampa cibernética y detectar estas variaciones, lo que le permitió a la universidad frenar el acceso irregular, proteger el esfuerzo genuino y resguardar su prestigio académico.

¿Cuáles fueron las resoluciones de la UNAM para corregir el ingreso a Licenciaturas?

Para corregir el problema, la Comisión Técnica emitió medidas determinantes, ahora buscará aplicar la evaluación física velozmente para evitar grandes retrasos en el calendario escolar. Las recomendaciones a seguir por los estudiantes son las siguientes:



Verificar los resultados con el examen de control físico

Convocar a concursantes con aviso de selección previo y a quienes lograron el puntaje mínimo histórico de su carrera

Realizar la prueba de forma presencial con múltiples versiones para evitar copias

Asignar los espacios definitivos según el desempeño en esta etapa

¿Cómo será el examen de control para el acceso a Licenciaturas en la UNAM?

La pausa en las inscripciones generó incertidumbre entre los estudiantes y sus familias, pero tras la resolución oficial se busca brindar certeza a quienes estudiaron con honestidad para ganar un lugar. Esta media reivindica el mérito académico sobre los engaños tecnológicos y las autoridades confían en que los verdaderos talentos ratificarán sus conocimientos sin complicaciones de manera presencial.

¿Cuándo será el examen de control para ratificar el acceso a Licenciatura en la UNAM?

El rector Leonardo Lomelí Vanegas aclaró que aún no tienen fecha para realizar el examen de control presencial para ratificar el lugar de los estudiantes a las Licenciaturas en la UNAM, por lo que le pidió a los alumnos mantenerse al pendiente de los canales de comunicación para que no se les pasen las fechas y seguir las instrucciones recomendadas por la Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura 2026.

¿Qué hará la UNAM para evitar futuras crisis?

Frente a los actos ilícitos, la institución informó que ya interpuso denuncias formales contra los responsables del fraude; asimismo, advirtieron que las escuelas de educación superior fortalecerán su ciberseguridad para evitar futuras crisis. A futuro, la comisión investigadora mantendrá sus labores para deslindar responsabilidades totales frente al uso de la IA en los exámenes de ingreso.

Aseguraron que el compromiso institucional blindará los procesos de selección permanentemente para beneficio del país.