¡Saca tu licencia de conducir sin citas ni filas! Abren nuevas convocatorias en Edomex y estas unidades llegan AQUÍ

Si necesitas sacar tu licencia de conducir sin hacer cita ni pasar horas formado, las unidades móviles del Edomex llegarán a distintos municipios con nuevas fechas para realizar el trámite.

¡Ubica la unidad móvil más cercana para sacar tu licencia!

Si quieres aprovechar las nuevas convocatorias para tramitar tu Licencia Edomex 2026, revisa qué unidades móviles llegarán a cada municipio durante la semana. Aquí te dejamos las fechas y ubicaciones exactas para que encuentres la sede que te corresponde.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ APLICARÁN LOS NUEVOS CAMBIOS EN LA VERIFICACIÓN EN CDMX Y EDOMEX

Lunes 7 de septiembre



Cuautitlán: Calle 1 s/n, colonia El Partidor.

Ecatepec: Avenida Encino 30, colonia El Prizo 1.

Acolman: Paseo Valle de las Flores; explanada de la Casa de Cultura Real del Valle.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera, C.P. 54660.

Valle de Chalco: Avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozomoc s/n, explanada municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.

Martes 8 de septiembre



Acolman: Calzada de los Agustinos 1, colonia Centro, C.P. 55870, frente al Palacio Municipal.

Nezahualcóyotl: Calle Pichirilo 106, colonia Benito Juárez.

Jaltenco: Avenida Vicente Guerrero s/n, colonia San Andrés Jaltenco,frente al Palacio Municipal.

Melchor Ocampo: Avenida Centenario Himno Nacional; frente al Palacio Municipal.

Joquicingo: José María Morelos Mz. 009, colonia Centro; frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco: Avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozomoc s/n; explanada municipal.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera.

Miércoles 9 de septiembre



Tepotzotlán: Calle Virreynal Mz. 012, Barrio San Martín, frente al Palacio Municipal.

Acolman: Avenida Hidalgo Mz. 020, esquina Benito Juárez, Plaza Chipiltepec.

Melchor Ocampo: Avenida Centenario Himno Nacional, frente al Palacio Municipal.

Joquicingo: José María Morelos Mz. 009, colonia Centro, frente al Palacio Municipal.

Jaltenco: Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco: Avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozomoc s/n, explanada municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera, C.P. 54660.

Jueves 10 de septiembre



Ecatepec: Calle Josefa Ortiz de Domínguez 8, colonia Miguel Hidalgo.

Naucalpan: Calle Sierra San Pedro 5, colonia Benito Juárez.

Melchor Ocampo: frente al Palacio Municipal.

Ocuilan: Kilómetro 47 de la carretera México-Chalma, colonia Santa Mónica.

Jaltenco: Avenida Vicente Guerrero s/n, colonia San Andrés Jaltenco, frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco: Avenida Alfredo del Mazo esquina Tezozomoc s/n, colonia Alfredo Baranda, explanada municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera.

Viernes 11 de septiembre



Texcoco: Avenida Chapingo 1999, colonia El Cooperativo.

San Martín de las Pirámides: Calle Zaragoza 1, colonia Centro.

Jaltenco: Frente al Palacio Municipal.

Ocuilan: Kilómetro 47 de la carretera México-Chalma, colonia Santa Mónica, C.P. 52480.

Melchor Ocampo: Frente al Palacio Municipal.

Valle de Chalco: Explanada municipal.

Nezahualcóyotl: Avenida General Lázaro Cárdenas s/n, colonia Rey Neza, C.P. 57809.

Cuautitlán Izcalli: Estacionamiento de Outlets Punta Norte.

Coyotepec: Plaza de la Constitución 1, Barrio La Cabecera, C.P. 54660.

Sábado 12 de septiembre



Melchor Ocampo: Frente al Palacio Municipal.

Jaltenco: Frente al Palacio Municipal.

Los precios y documentos que debes considerar antes de tramitar tu licencia

Antes de acudir a una de las unidades móviles para tramitar la Licencia Edomex 2026, conviene revisar dos cosas para evitar un viaje en vano: cuánto cuesta el tipo de licencia que necesitas y qué documentos debes presentar.

El costo cambia dependiendo del vehículo y del trámite. La licencia para automovilista y motociclista cuesta 777 pesos, mientras que la de chofer particular tiene un precio de mil 17 pesos.

Si el trámite corresponde a un menor de edad, los permisos provisionales tienen costos de 777 pesos y 3 mil 694 pesos, según el tipo. Para quienes perdieron o necesitan reponer su documento, el duplicado cuesta 525 pesos.

Los documentos que no puedes olvidar para sacar la licencia

Para obtener la Licencia Edomex 2026 por primera vez, debes presentar:

