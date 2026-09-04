Universidad de la Libertad inicia un nuevo ciclo escolar: formará a los líderes emprendedores en México

La Universidad de la Libertad inauguró el ciclo escolar 2026-2027 con la bienvenida a una nueva generación de estudiantes de la licenciatura en Innovación y Negocios.

“Me llena de orgullo, pero sobre todo de energía, ver a tanta gente con oportunidades”, declaró Ninfa Salinas Sada, presidenta de Fundación Azteca.

Fundada hace tres años, la Universidad de la Libertad tiene una visión diferente del aprendizaje y un papel clave de la educación para el futuro de México.

Durante la ceremonia también se reconoció a estudiantes y profesores destacados; mientras que los nuevos alumnos expresaron entusiasmo e identificación con el modelo educativo de la institución.