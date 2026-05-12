¡Orgullo mexicano! Universidad de la Libertad es de las universidades más innovadoras del mundo, destaca en Ranking WURI 2026

La educación en México se coloca nuevamente en el radar internacional gracias a la Universidad de la Libertad (UL) que fue reconocida dentro del prestigioso ranking WURI 2026 (World University Rankings for Innovation), una clasificación global que evalúa a las instituciones de educación superior más innovadoras del mundo.

El reconocimiento se dio en la categoría “Student Support and Engagement (A1) Top 100”, enfocada en las universidades que destacan por su apoyo integral a estudiantes, innovación académica y generación de impacto social.

La @Udelalibertad fue reconocida por segundo año consecutivo como la universidad más innovadora de México y la quinta de América Latina en el World University Rankings for Innovation 2026.



El ranking evaluó a casi 2 mil universidades de todo el mundo, destacando innovación,… pic.twitter.com/UrGZXATUBm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 12, 2026

Universidad de la Libertad es reconocida en prestigioso ranking internacional WURI 2026

La Universidad de la Libertad logró posicionarse dentro del Top 100 (lugar número 30) en la categoría de Student Support and Engagement, reconocimiento que premia estrategias enfocadas en bienestar estudiantil, participación académica, formación integral y acompañamiento educativo.

La institución, fundada en 2023 en la Ciudad de México, ha ganado notoriedad por su modelo educativo centrado en innovación, liderazgo, emprendimiento y tecnología. En reportes anteriores de WURI, la Universidad de la Libertad ya había sido señalada como una de las universidades más innovadoras de México y América Latina, incluso por encima de instituciones tradicionales de alto prestigio.

¿Qué es el ranking WURI y por qué es importante?

Cabe señalar que el listado WURI es considerado uno de los rankings internacionales más relevantes en materia de innovación educativa, ya que no solo analiza excelencia académica tradicional, sino también la capacidad de las universidades para responder a desafíos sociales, tecnológicos y laborales del mundo actual.

El World University Rankings for Innovation (WURI) evalúa universidades de distintos países bajo criterios relacionados con innovación, emprendimiento, impacto social, ética, transformación digital y apoyo estudiantil.

A diferencia de otros rankings universitarios tradicionales, WURI se enfoca en cómo las instituciones generan cambios reales en la sociedad y preparan a sus alumnos para enfrentar escenarios globales complejos. Para la edición 2026, miles de proyectos educativos y universidades de todo el mundo participaron en la evaluación, consolidando a WURI como uno de los indicadores más observados en innovación universitaria.

Innovación educativa: La nueva competencia global

Especialistas en educación consideran que rankings como WURI reflejan un cambio importante en la manera de evaluar universidades. Hoy, además de investigación y prestigio académico, cobran fuerza factores como la capacidad de adaptación tecnológica, la formación práctica, el apoyo emocional a estudiantes y la innovación educativa.

La aparición de universidades mexicanas en este tipo de listados internacionales también evidencia cómo la educación superior debe evolucionar hacia modelos más flexibles y conectados con las necesidades del mercado laboral global. Este tipo de universidades innovadoras son las que marcan el futuro de la educación en México y el mundo.