Luego de que durante las primeras horas de este jueves 12 de noviembre se reportara la caída global de Microsoft, muchos usuarios se preguntan si aplicaciones como Outlook ya funcionan.

Aunque la compañía ha realizado ajustes para restablecer sus servicios, algunas de sus aplicaciones todavía presenta fallas, al igual que otras herramientas de Microsoft 365.

¿Ya se restableció Outlook tras la caída de Microsoft?

Hasta la noche de este jueves 12 de noviembre, Microsoft no había confirmado el restablecimiento total de Outlook y otros servicios afectados.

En una de sus actualizaciones, la compañía informó que los cambios realizados para mejorar el funcionamiento de sus plataformas no estaban dando los resultados esperados.

Por ello, sus equipos técnicos comenzaron a buscar otras soluciones para aumentar la capacidad de sus servidores y atender los problemas relacionados con el tráfico de usuarios.

We’ve monitored the status of the changes applied to improve serviceability and confirmed they're not taking as expected. We’re identifying alternate workstreams that can be applied to increase capacity in the face of sustained traffic management imbalances. More info under EX1550543 and MO1550821 in the Microsoft 365 admin center, as well as https://t.co/7pjJdrpwOr if the admin center is not available to you. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026

¿Qué servicios de Microsoft siguen presentando fallas?

De acuerdo con Microsoft, los usuarios pueden presentar problemas cuando necesitan conectarse con Exchange Online, especialmente al usar estas herramientas.

Outlook , para enviar y recibir correos electrónicos.

, para enviar y recibir correos electrónicos. Microsoft Teams, utilizado para reuniones y mensajes.

utilizado para reuniones y mensajes. Microsoft 365 y Copilot

SharePoint Online y Microsoft Planner.

Power BI y Microsoft Defender.

Según los datos de Downdetector, alrededor de las 22:00 horas del este de Estados Unidos, más de 24 mil usuarios seguían reportando problemas con Outlook, mientras que Microsoft 365 acumulaba más de 8 mil reportes.

Downdetector caída de Microsoft Continúan reportes de la caída de Microsoft a nivel global. (Captura de pantalla)

¿Hasta cuándo durarán las fallas de Outlook y Microsoft 365?

Por ahora, Microsoft no ha dado una hora exacta para el restablecimiento de sus servicios, por lo que los problemas podrían extenderse hasta las primeras horas del viernes 13 de noviembre.

Por su parte, Charles Lamanna, ejecutivo de la empresa, explicó que hasta ese momento no existen indicios de un ataque cibernético, por lo que ya se trabaja para conocer las causas y reestablecer el servicio.