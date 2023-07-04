Estas son las fechas clave en el proceso de Va por México

Fue el pasado lunes 3 de julio cuando el Comité Organizador del Frente Amplio por México dio a conocer las fechas clave, además de los requisitos que deberán cumplir los aspirantes que busquen llegar a la candidatura presidencial de Va por México.

Fechas clave para el proceso de Va por México para elegir al candidato presidencial

Estas son las fechas clave del proceso de Va por México para elegir al candidato presidencial rumbo a las elecciones 2024:



De este martes 4 de julio y hasta el domingo 9 de julio se podrán inscribir los aspirantes.

El 10 de agosto se realizará el Primer Foro en el que aquellos que se registraron presentarán su visión de México. Solo participarán quienes hayan cumplido con las 150 mil firmas.

Del 11 al 16 de agosto se hará el primer sondeo de opinión. De este se seleccionarán solo a tres aspirantes que hayan obtenido el mejor sondeo de opinión.

Del 17 al 26 de agosto se convocará a foros regionales en las 5 circunscripciones electorales: Tijuana, Baja California, Monterrey, Nuevo León, León Guanajuato, Guadalajara, Jalisco y Mérida, Yucatán.

Del 27 al 30 de agosto habrá un segundo sondeo de opinión.

El 3 de septiembre se llevará a cabo una consulta directa a la ciudadanía en los lugares que determinará el Comité Organizador. Este mismo día se dará a conocer el resultado de la consulta y al aspirante ganador con el mejor desempeño.

Estas son los aspirantes que participarán en el proceso de Va por México|Twitter @SantiagoCreelM/@BeatrizParedes/@XochitlGalvez

¿Qué requisitos pide Va por México para registrarse como aspirante a candidato?

Los interesados en registrarse para el proceso de Va por México deberán presentar los siguientes documentos:

