Este martes 4 de julio algunos integrantes de Va por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, completarán su registro para así participar por ser el Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México. Siendo Santiago Creel y Xóchitl Gálvez y serán los primeros.

El primero en alzar la mano para realizar su registro fue el todavía presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, quien desde primeras horas de este martes comentó a través de su Twitter: "Estoy listo para ser el primero en inscribirme para dirigir el Frente Amplio por México. Tengo la confianza que de la mano con la ciudadanía, este frente será el más fuerte, sólido y políticamente el más poderoso para enfrentar los retos por venir".

Santiago Creel se registra como candidato para proceso de Va por México

Cerca de las 10:00 horas de este martes llegó Creel para realizar su registro en la Torre Azul, sede de los senadores de Acción Nacional. Se acordó que en ese lugar se firmará el registro y en la sede del PAN el acto protocolario.

Xóchitl Gálvez se registra como candidata para proceso de Va por México

La senadora Xóchitl Gálvez, la cual llegó en bicicleta, fue la segunda aspirante para registrarse para ser responsable del Frente Amplio por México en la Torre Azul. Después estará en la sede Nacional del PAN para encabezar a las 12 pm un acto protocolario.

#IMPORTANTE | La senadora @XochitlGalvez es la segunda aspirante para ser responsable del #FrenteAmplio por México, que acude este martes a registrarse en la Torre Azul.



Después estará en la sede Nacional del @AccionNacional para encabezar a las 12 pm un acto protocolario. pic.twitter.com/SwIPvsYE0E — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

Gabriel Quadri llega a registrarse como candidato al proceso de Va por México

Poco menos de una hora después, Gabriel Quadri llegó a registrarse como aspirante del Frente Amplio por México. A pesar de los rumores que existían sobre que no podría sumarse a Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, el legislador aseguró que no tuvo ningún impedimento.

Cabe destacar que Quadri fue candidato presidencial del partido Nueva Alianza en las elecciones federales de 2012, cuando ganó Enrique Peña Nieto.

Así fue el momento en el que @g_quadri entregó los documentos que le solicitan para registrarse.https://t.co/z1ctpOoz7h pic.twitter.com/065Eb23DMQ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 4, 2023

Jorge Luis Preciado se registra como candidato para el método de Va por México

El panista Jorge Luis Preciado fue el último miembro de la oposición para registrarse como candidato a Responsable Nacional para la Construcción del Frente Amplio por México. El militante llegó cerca de las 12:00 horas para completar el proceso.

Santiago Creel acude a sede del tricolor a completar su registro de Va por México

El presidente de la Cámara de Diputados llegó a la sede nacional del PRI para completar su registro y contender por la candidatura presidencial del PRI, PAN y PRD.

Xóchitl Gálvez llega a sede del PRI para registrarse a proceso de Va por México

A pie llegó la senadora Xóchitl Gálvez a la sede nacional del tricolor para dejar la documentación correspondiente para convertirse en la representante de Va por México rumbo a las elecciones 2024; desde ahí pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) que llame la atención al presidente López Obrador, esto después de críticas que hizo el mandatario respecto al proceso del bloque opositor.