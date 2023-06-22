Esta es la lista de los partidos políticos que han perdido su registro ante el INE

Rumbo a las elecciones 2024, que son consideradas como unas de las más grandes que tendrá la República Mexicana, es relevante conocer algunos de los partidos políticos que han perdido el registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por no cumplir con el mínimo establecido en los comicios.

¿Por qué pueden perder los partidos políticos su registro?

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), los partidos políticos pueden perder su registro ante el órgano electoral por las siguientes circunstancias:



No participaron en un proceso electoral ordinario.

No obtuvieron en la elección ordinaria anterior el 3% de los votos de las elecciones para Presidente, Senadores o Diputados.

Incumplieron con los requisitos necesarios para obtener su registro.

Faltaron de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto con las obligaciones que le señala la normatividad electoral.

Los miembros declararon al partido disuelto.

Se fusionaron con otro partido.

Partidos políticos que han perdido el registro

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Partidos políticos nacionales que han perdido su registro en el periodo de 1991 a 2021

Esta es la lista de los partidos políticos nacionales que han perdido su registro en el periodo de 1991 a 2021:



Partido Demócrata Mexicano, el 6 de noviembre de 1991.

Partido Revolucionario de los Trabajadores, 6 de noviembre de 1991.

Partido del Trabajo el 6 de noviembre de 1991.

Partido Verde Ecologista de México el 6 de noviembre de 1991.

Partido Popular Socialista, el 12 de diciembre de 1994.

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana el 12 de diciembre de 1994.

Partido Demócrata Mexicano el 12 de diciembre de 1994.

Partido Cardenista el 2 de septiembre de 1997.

Partido Popular Socialista el 2 de septiembre de 1997.

Partido Demócrata Mexicano el 2 de septiembre de 1997.

Partido de Centro Democrático el 30 de agosto del 2000.

Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el 30 de agosto del 2000.

Democracia Social el 30 de agosto del 2000.

Partido de la Sociedad Nacionalista el 29 de agosto de 2003.

Partido Alianza Social

México Posible el 29 de agosto de 2003.

Partido Liberal Mexicano (antes Partido Liberal Progresista) el 29 de agosto de 2003.

Fuerza Ciudadana el 29 de agosto de 2003.

29 de agosto de 2003. Partido Socialdemócrata (Originalmente Alternativa Socialdemócrata y Campesina; después Alternativa Socialdemócrata) el 21 de agosto de 2009.

Partido Humanista el 3 de noviembre de 2015.

Nueva Alianza el 12 de septiembre de 2018.

Encuentro Social el 12 de septiembre de 2018.

Partido Encuentro Solidario el 30 de septiembre de 2021.

Redes Sociales Progresistas el 30 de septiembre de 2021.

Fuerza por México el 30 de septiembre de 2021.

Cabe destacar que algunos de los partidos políticos en la lista hay algunos que perdieron el registro más de una vez, esto se debe a que cumplieron con los requisitos para poder recuperarlo.