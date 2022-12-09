Vacaciones dignas: 5 puntos clave sobre la ampliación en México

La Cámara de Diputados aprobó el dictamen de "Vacaciones dignas" que contempla cambios a la Ley Federal del Trabajo para ampliar el periodo vacacional en México hasta por 20 días con goce de sueldo, pero, ¿cómo saber si te corresponden? Estos son los 5 puntos clave de la reforma.

El pasado jueves 8 de diciembre, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de los 476 legisladores el proyecto de decreto de la reforma a la Ley Federal del Trabajo conocido como "Vacaciones dignas", en el que se mantienen los 12 días continuos como periodo vacacional en el primer año de trabajo.

La modificación al artículo 78 avalada por los legisladores indica que el trabajador tendrá la libertad de decidir si toma los días de forma consecutiva, o bien, si quiere fraccionarlos como mejor le convenga.

Vacaciones dignas: 5 puntos clave del dictamen

Los 5 puntos clave que generará el dictamen de Vacaciones dignas a la Ley Federal del Trabajo:



El dictamen conserva lo establecido en el artículo 76 de la Ley Federal de Trabajo, que indica que los trabajadores, después de cumplir el año laboral, tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones pagadas , que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables .

, que . El periodo vacacional aumentará en dos días laborables, por cada año de trabajo, hasta llegar a 20 días totales .

. A partir del sexto año el periodo de vacaciones aumentará en dos días por cada cinco de servicios.

En el caso del primer año laboral, el trabajador tendrá la libertad de elegir si desea tomar los 12 días de vacaciones de manera continúa o fraccionarlos como mejor le convenga.

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Por unanimidad, la @Mx_Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo que aumenta de 6 a 12 días las #vacaciones para los trabajadores que tengan un año de antigüedad. #OJO: Podrán tomar los días seguidos, o bien, decidir si los dividen. pic.twitter.com/WfSKGNhpUq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 9, 2022

El dictamen fue aprobado por la Cámara de Diputados, ¿ahora qué sigue?

La minuta pasará al pleno de la Cámara de Senadores para ser votada con fecha límite hasta el 15 de diciembre, de lo contrario tendrá que esperar hasta el 2023 para su aprobación.

