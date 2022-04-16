La compañía farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio alemán en la vacuna contra el COVID-19, BioNTech, anunciaron que los ensayos recientes muestran que las dosis de refuerzo de su vacuna protegen eficazmente a los niños sanos de 5 a 11 años de la variante omicron de covid.

En un comunicado de prensa, las compañías dicen que sus ensayos de fase tres examinaron datos de 140 niños de 5 a 11 años que recibieron una dosis de refuerzo de la vacuna aproximadamente seis meses después del régimen inicial de dos dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech covid.

Las compañías informan que, si bien todos los participantes demostraron una protección significativamente mayor, 30 de los participantes del ensayo mostraron un aumento de 36 veces en los anticuerpos neutralizantes de omicrones en comparación con aquellos que solo recibieron la dosis original de dos inyecciones.

Las compañías dicen que más de 10,000 niños menores de 12 años han participado en ensayos clínicos que investigan la vacuna Pfizer - BioNTech covid sin que se observen nuevos problemas de seguridad.

Los estudios no han sido publicados ni revisados por científicos independientes.

Pfizer: dosis vacuna covid protege a niños de 5 a 11 años contra covid

Las compañías planean solicitar la autorización de uso de emergencia de Estados Unidos de una dosis de refuerzo en el grupo de edad de 5 a 11 años en los próximos días, con presentaciones adicionales a las agencias reguladoras globales, incluida la Agencia Europea de Medicamentos, a continuación.

A principios de este año, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) autorizó una tercera dosis de la vacuna Pfizer - BioNTech para niños de 12 a 15 años y niños de 5 a 11 años inmunocomprometidos. La FDA también aprobó un tercer refuerzo de la vacuna para personas mayores de 50 años.