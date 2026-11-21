Luego de que se le retirara a México el estatus de país libre de transmisión de sarampión, ha cobrado relevancia contar con el esquema de vacunación completa. Pero ¿en qué módulos se aplica la vacuna y cuánto cuesta?

Para facilitar la búsqueda, la Secretaría de Salud cuenta con una plataforma digital que permite localizar los lugares donde se aplica la vacuna SRP (triple viral), que protege contra el sarampión, la rubéola y paperas.

¿Cómo ubicar el módulo de vacunación contra el sarampión más cercano?

Encontrar un centro de vacunación es sencillo y se puede hacer desde un celular o computadora mediante la plataforma oficial de la Secretaría de Salud.

Para consultar los puntos disponibles, sigue estos pasos:

Ingresa a la página oficial ¿Dónde me vacuno? Selecciona tu estado y municipio o alcaldía. Consulta los módulos de vacunación disponibles en tu localidad. Revisa la dirección del centro de salud que te quede más cerca. Antes de acudir, confirma los horarios de atención y la disponibilidad de la vacuna.

La herramienta busca facilitar el acceso a las vacunas, especialmente para las familias que desconocen dónde pueden completar sus esquemas de protección.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hay más de 21 mil puntos de vacunación en México, operados por instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los servicios estatales de salud.

¿Quiénes pueden vacunarse contra el sarampión en México?

El Gobierno de México establece que los niños y niñas deben vacunarse contra el sarampión, así como las personas menores de 49 años sin esquema completo o que no están seguros de haber recibido la dosis en su momento.

Los grupos prioritarios son:

Bebés de 6 a 11 meses: reciben una dosis adicional de protección, conocida como dosis cero.

Niñas y niños de 12 y 18 meses

Niñas y niños de 2 a 9 años: deben completar las dosis que tengan pendientes.

Adolescentes y adultos de 10 a 49 años: deben vacunarse si no cuentan con antecedentes de vacunación o tienen un esquema incompleto.

Si ya cuentas con el esquema completo, no necesitas vacunarte nuevamente. En caso de dudas, el personal médico puede revisar tu Cartilla Nacional de Salud.

¿Cuánto cuesta la vacuna contra el sarampión en México?

¡Ni un solo peso! La vacuna contra el sarampión es completamente gratuita en las instituciones públicas de salud.

En caso de no ser derechohabiente, también puedes acudir a un centro de vacunación si no estás seguro de haber recibido las dosis completas de la SRP.