Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez, enfrenta un proceso legal tras una denuncia por el delito de violación, sin embargo, el caso ha dado un nuevo giro y ahora las autoridades precisaron si el hijo del comediante enfrentará la justicia en la cárcel.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX) informó que mantiene abierta una investigación relacionada con hechos presuntamente ocurridos en la alcaldía Coyoacán en abril de 2026.

Giran orden para detener a Vadhir “N”, hijo de Eugenio Derbez

De acuerdo con la fiscalía capitalina, la investigación ha permitido reunir datos de prueba suficientes para judicializar el caso y continúa avanzando conforme a derecho.

Esto fue informado luego de darse a conocer una denuncia por violación contra Vadhir “N” que se presentaría ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Ahora la Fiscalía de CDMX dio a conocer que obtuvo una orden de aprehensión contra Vadhir “N, hijo de comediante Eugenio Derbez, por el delito de violación.

¿Qué pasará con el hijo de Eugenio Derbez?

La fiscalía capitalina precisó este viernes 6 de noviembre que, derivado de un juicio de amparo promovido por el investigado, la orden de aprehensión contra él quedó sin efectos, por lo que actualmente puede enfrentar el proceso penal en libertad y ser citado a una audiencia inicial sin necesidad de ser detenido.

En un comunicado, la dependencia aclaró que esta resolución no significa que la investigación haya concluido ni exime al investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente correspondan.

Vadhir “N” no ha comparecido ante la Fiscalía de CDMX

A pesar de que Vadhir “N” y sus abogados han manifestado públicamente su disposición a colaborar con las autoridades, hasta el momento, el investigado no ha comparecido ante la Fiscalía de la CDMX.

“Para lograr su comparecencia, la Fiscalía CDMX ha realizado al menos siete gestiones de citación presencial en seis domicilios distintos, sin que hasta ahora haya sido posible concretar la notificación correspondiente”, informó la institución.

Por ahora se continuarán realizando las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia de la denunciante.