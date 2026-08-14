Detienen al padrastro de la niña de 11 años que quedó embarazada en Matamoros, Tamaulipas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó la detención de Sirenio “N”, padrastro de la niña de 11 años que fue atendida por el IMSS en Matamoros luego de quedar embarazada.

De acuerdo con las autoridades, el hombre es señalado por el delito de violación equiparada, hechos que presuntamente habrían ocurrido en la colonia Infonavit Satélite, donde residía junto con la madre de la menor.

Cabe recordar que la pequeña quedará bajo el resguardo del DIF estatal, luego de que se le practicara la interrupción del embarazo debido al riesgo que representaba continuar con la gestación a tan corta edad.

Niña de 11 se recupera en el IMSS tras interrupción del embarazo

La menor fue ingresada a un hospital a principios de agosto, luego de que vecinos reportaran que tenía aproximadamente cinco meses de embarazo. La situación encendió de inmediato las alertas ante un posible caso de abuso sexual.

La niña fue trasladada al IMSS, donde fue valorada debido a que la gestación representaba un riesgo para su salud. A la par, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar al responsable.

Antes de que se diera a conocer la detención de Sirenio “N”, la madre de la menor había señalado que la niña mencionaba a tres personas que se acercaban a la vivienda cuando ella se encontraba fuera de casa.

Sin embargo, familiares también habían señalado a Sirenio “N” como responsable de lo ocurrido; pero no fue hasta este jueves 13 de agosto que se dio a conocer la captura de este sujeto.