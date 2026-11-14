Si vas a salir este sábado 14 de noviembre, toma tus previsiones: desde las 9:00 de la mañana habrá movilizaciones en Azcapotzalco, Paseo de la Reforma y la colonia Hipódromo.Sigue aquí el reporte EN VIVO, los cortes a la circulación y las rutas alternas.
Sigue en VIVO el minuto a minuto sobre marchas, bloqueos y concentraciones hoy sábado 14
Cierre vial en calle Zamora por manifestantes, alcaldía Cuauhtémoc
La circulación permanece cerrada en calle Zamora, en el tramo comprendido entre Juan Escutia y Fernando Montes de Oca, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de manifestantes en el punto.
Paso de servicios de emergencia en Fray Servando Teresa de Mier
Servicios de emergencia se movilizan sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier para atender un reporte en la zona.
Si circulas por esta vialidad, cede el paso a las unidades oficiales y maneja con precaución para facilitar su llegada y evitar algún percance.
Marcha en el Ángel de la Independencia, Cuauhtémoc
Alrededor de las 12:00 horas comenzará una movilización en el Ángel de la Independencia, ubicado en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Colectivos y personas defensoras de los derechos de los animales participarán en la llamada “Marcha contra el especismo 2026”, con la que buscan frenar la explotación animal para el consumo humano y promover el respeto hacia todos los seres sintientes.
Se esperan concentraciones en Azcapotzalco y Cuauhtémoc
Toma precauciones por concentración en Av. San Pablo Xalpa, Azcapotzalco
A partir de las 09:00 horas se espera una concentración en avenida San Pablo Xalpa número 180, en la colonia San Martín Xochinahuac, alcaldía Azcapotzalco.
Debido a esta actividad, podrían presentarse afectaciones momentáneas a la circulación en el tramo, por lo que se recomienda a los automovilistas manejar con precaución al pasar por el punto.
En la alcaldía Cuauhtémoc habrá una concentración en el Parque México
Alrededor de las 16:00 horas se prevé una concentración en la Fuente de los Cántaros del Parque México, ubicada en el cruce de avenida Michoacán y avenida México, en la colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc.
No se descartan afectaciones a la circulación en las calles aledañas al parque mientras se realiza la protesta, por lo que se sugiere manejar con precaución si transitas por la zona.