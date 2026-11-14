La circulación permanece cerrada en calle Zamora, en el tramo comprendido entre Juan Escutia y Fernando Montes de Oca, en la alcaldía Cuauhtémoc, debido a la presencia de manifestantes en el punto.





Paso de servicios de emergencia en Fray Servando Teresa de Mier





Servicios de emergencia se movilizan sobre la avenida Fray Servando Teresa de Mier para atender un reporte en la zona.

Si circulas por esta vialidad, cede el paso a las unidades oficiales y maneja con precaución para facilitar su llegada y evitar algún percance.